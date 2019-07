El nuevo Chrome bloquea anuncios abusivos en sitios web

La nueva versión de Chrome bloquea anuncios abusivos en sitios web. Se acaba de publicar en el canal de prueba «Canary» y se espera llegue pronto al canal estable del navegador web.

Google está intensificando la batalla contra el problema de los anuncios abusivos en Internet. Y es que los anuncios publicitarios en Internet tienen mala fama. Lo que debería haber sido, y en realidad es para muchos sitios, una fuente legítima de ingresos de la que depende su supervivencia, ha sido contaminado por unos pocos.

Google tiene reglas concretas contra ese tipo de anuncios, pero algunos sitios simplemente no las están cumpliendo. En ellos se incluyen anuncios que engañan a los usuarios haciéndose pasar por advertencias del sistema o mensajes falsos para que hagan clic en botones que no hacen lo que se supone que deben hacer, como un botón de cierre de página que redirige automáticamente a otra para robar información personal, realizar un estafa de phishing o provocar en una descarga de malware.

Como anunciara hace meses, la nueva versión de Chrome ya bloquea los anuncios que no cumplan con los estándares de Better Ads. La nueva función se ha añadido al canal de prueba «Canary» y muestra una ventana emergente de Google que menciona claramente que «este sitio muestra anuncios intrusivos o engañosos», lo que debería ser un indicador de que el sitio web no cumple con los estándares.

Sin embargo, Google ofrece una opción para permitir anuncios en el sitio web si el usuario lo desea, desactivando manualmente el bloqueo y con ello la protección estándar del navegador.

La función está disponible en Google Chrome Canary v77, pero esperamos que se agregue a la versión pública estable en breve.