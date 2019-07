Toshiba Canvio Premium 4 TB, análisis

Aunque el precio por gigabyte del almacenamiento cloud se ha desplomado en los últimos años, todavía hay muchos usuarios que prefieren soluciones de almacenamiento local. A ellos van orientado productos como el protagonista de nuestro análisis, el nuevo Toshiba Canvio Premium.

La firma japonesa entrega el producto en un cuidado embalaje, y acompañado de de una funda protectora, un cable USB 3.0 (de unos 47 cm.) y un práctico adaptador a USB-C que podemos dejar siempre enchufado. En el interior de la unidad encontraremos la documentación en formato digital y un enlace para descargar software adicional.

Con unas dimensiones de 78 x 109 x 18 mm. y un peso de 225 gr. estamos ante un dispositivo portátil, que podemos llevar a cualquier sitio. Toshiba ha optado por un precioso acabado en aluminio (gris oscuro en nuestra unidad de prueba) que le aporta un aspecto profesional, pero también lo hace más sensible a arañazos y golpes. Además, incluye un indicador luminoso en una de las esquinas que nos informa sobre el estado del dispositivo (como curiosidad, cuando se conecta a un USB 2.0 el color pasa de azul a blanco).

El chasis alberga un disco duro de 4 terabytes de capacidad y una velocidad de rotación máxima de 5.400 rpm. Aunque el fabricante estima unos 600 MB/s como tasa de transferencia máxima no conseguimos alcanzar esa velocidad en nuestras sesiones de pruebas, ni con herramientas de test ni con uso real. No es ninguna sorpresa (ocurre con casi todas las unidades del mercado) pero sí es un indicativo de que no es la mejor opción si la velocidad es una prioridad.

Como cabía esperar, el disco se comporta mucho mejor en escritura secuencial que en aleatoria (donde cualquier SSD barre a un disco mecánico) y las tasas de transferencia son similares a la de otros dispositivos de su gama. En esta línea van también los resultados en función de tamaño de archivo, mucho mejor cuando están por debajo de los 100 megas que con grandes bloques de datos. En la práctica, estas velocidades son más que suficientes para el uso al que va destinado le dispositivo, como solución de backup o para transportar grandes cantidades de datos de forma segura.

Test con bloques de 1 Gbyte.

Test con bloques de 50 MB.

Toshiba incluye, como descargas opcionales, una herramienta para copias de seguridad y otra para bloquear el dispositivo con una contraseña. Las hemos probado y son suficientes para uso básico, si bien en nuestra opinión existen alternativas bastante más completas en la órbita del software libre.

¿Tiene sentido comprar un disco duro en la era del SSD?

Es evidente que el SSD ha llegado para quedarse. De la misma forma que está pasando con las unidades internas, cada vez hay más oferta de dispositivos externos SSD y el precio por gigabyte está bajando drásticamente.

Sin embargo, unidades como la protagonista de nuestro análisis siguen teniendo su público a día de hoy. Llevar hasta 4 terabytes de datos en un dispositivo tan pequeño era poco menos que ciencia ficción hace solo unos años y hoy es posible por unos 140 euros.

En el lado negativo, la falta de evolución en este tipo de soluciones es evidente. Más allá de acabados “premium” o funciones no directamente relacionadas con el rendimiento, llevamos mucho tiempo sin ver grandes novedades si exceptuamos ofrecer cada vez más capacidad a menor precio.

En defintiva, el Toshiba Canvio Premium es un producto bien construido y a un precio ajustado. Es tarea de cada usuario decidir cómo valora su apartado estético o la apuesta por el aluminio pero, en términos generales, satisface perfectamente las necesidadades del público al que va destinado.

Esta unidad de disco está disponible en capacidades de 1, 2, 3 y 4 terabytes, por precios que parten de los 68 euros a los 144 que cuesta el de máxima capacidad. La marca ofrece tres años de garantía durante los cuales se sustituye la unidad por una nueva en caso de fallo.