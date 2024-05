Corsair MP700 PRO SE, análisis: para los que lo quieren todo

El Corsair MP700 PRO SE se presenta como una unidad SSD de alto rendimiento que posiciona en la cima del catálogo de la compañía estadounidense. La unidad que hemos recibido para análisis no solo es muy rápida, sino que además tiene una capacidad de almacenamiento excelente, ya que alcanza los 4 TB de espacio.

Esas dos claves, su rendimiento y su capacidad de almacenamiento, son las que convierten al Corsair MP700 PRO SE de 4 TB en una unidad de almacenamiento para los que lo quieren todo. Sobre el papel sus especificaciones son impresionantes, ¿pero estará realmente a la altura, funcionará correctamente con un sistema de refrigeración pasiva estándar?

Son preguntas fundamentales que debemos hacernos a la hora de analizar esta unidad de almacenamiento, y como habréis podido imaginar las vamos a contestar en este artículo, donde os contaremos todo lo que debéis saber. Antes de empezar os confirmo que el Corsair MP700 PRO SE tiene un precio de 719,99 euros, una cifra muy elevada que, sin embargo, está dentro de lo que cabe esperar de un modelo con sus prestaciones.

Corsair MP700 PRO SE: análisis técnico

El Corsair MP700 PRO SE utiliza el formato M.2 2280, lo que significa que es compatible con cualquier placa base que cuente con una ranura de este tipo. Esta unidad es compatible con el estándar PCIe Gen5 y puede trabajar con 4 líneas PCIe. Si lo instalamos en una ranura compatible con PCIe Gen4 o Gen3 funcionará sin problemas, pero su rendimiento se verá seriamente reducido.

Corsair ha montado memoria TLC (tres bits por celda) apilada en 3D de 232 capas fabricada por Micron. Este tipo de memoria ofrece un excelente valor entre coste, resistencia y rendimiento, y está respaldada por un total de 8 GB de memoria LPDDR4X como caché. Este dato es muy importante, porque esa gran cantidad de memoria DRAM trabajando como caché será fundamental para que la unidad sea capaz de mantener un alto nivel de rendimiento, incluso cuando trabajemos con ciclos de escritura largos.

Cuando la caché DRAM se llena el SSD puede utilizar una parte de la memoria NAND Flash como caché SLC (un bit por celda), lo que contribuye a seguir generando picos de rendimiento que pueden contribuir a mejorar el rendimiento. Ya sabéis que la memoria caché SLC es la más rápida y la más durable, ya que solo graba un bit en cada celda, mientras que la TLC graba tres bits por celda.

La controladora que monta el Corsair MP700 PRO SE es una Phison PS5026-E26, que fue presentada a finales de 2022 y puede trabajar con ocho canales. Esta controladora ofrece un alto nivel de rendimiento, pero también alcanza temperaturas muy elevadas, así que necesita de un buen sistema de refrigeración para funcionar correctamente.

La propia Corsair lo indica claramente en la caja interior de plástico que protege el SSD, donde podemos leer que es imprescindible utilizar el Phison PS5026-E26 con un sistema de disipación. En teoría basta con el radiador de una placa base, es decir, no hace falta un sistema de refrigeración activa que incluya un ventilador, algo que sin duda es de agradecer, ya que los primeros modelos que llegaron al mercado equipados con un mini ventilador eran muy ruidosos y obligaban a gestionar cableado adicional.

En total el Corsair MP700 PRO SE tiene una capacidad de 4 TB, una cantidad tan alta que con esta unidad sería posible cubrir las necesidades de almacenamiento de casi cualquier perfil de usuario, incluidos aquellos que sean muy exigentes y que quieran tener instaladas una gran cantidad de juegos y aplicaciones.

Esta unidad es compatible con Microsoft DirectStorage, una tecnología que básicamente traslada la carga de trabajo que supone la descompresión de datos instalados en la unidad de almacenamiento de la CPU a la GPU. Gracias a ello se elimina un importante cuello de botella, se libera a la CPU de esta tarea y se mejora notablemente el rendimiento. La reducción de los tiempos de carga en juegos gracias a esta tecnología se reduce considerablemente.

El modelo de 4 TB tiene una velocidad de hasta 14.000 MB/s en lectura secuencial y hasta 12.000 MB/s en escritura secuencial, ofrece una resistencia a ciclos de escritura de 3.000 TB y tiene una garantía de 5 años. Para poder agotar esa resistencia a ciclos de escritura antes de que termine la garantía tendríamos que estar escribiendo cientos de gigabytes al día.

Corsair MP700 PRO SE: especificaciones

Unidad SSD PCIe Gen5 x4 (cuatro líneas) NVMe 2.0 con formato M.2 2280.

La unidad analizada tiene una capacidad de almacenamiento de 4 TB.

Controladora Phison PS5026-E26.

Utiliza memoria NAND Flash TLC (tres bits por celda) apilada en 3D de 232 capas fabricada por Micron.

Hasta 14.000 MB/s y 12.000 MB/s de velocidad en lectura y escritura secuencial.

Alcanza los 1.700K IOPS en lectura aleatoria 4KB y 1.600K IOPS en escritura 4KB aleatoria.

Resiste hasta 3.000 TB de escritura, y tiene una vida útil de 1,6 millones de horas.

Es compatible con equipos limitados a PCIe Gen4 y Gen3. En estos casos habrá una pérdida de rendimiento que llevará hasta el techo máximo de esos estándares.

Compatible con DirectStorage, que acelera el trabajo de descompresión de datos del SSD dedicando dicha tarea a la GPU y liberando a la CPU.

8 GB de memoria LPDDR4X como caché.

405 GB de caché SLC para acelerar ciclos de escritura.

Cifrado AES de 256 bits.

Consumo medio en carga: 11,5 vatios.

Temperatura normal de trabajo: entre 0 y 70 grados C.

Límite para estrangulamiento térmico: 75 grados C.

Temperaturas límite de almacenamiento: entre -40 y 85 grados C.

5 años de garantía.

Compatible con el software Corsair SSD Toolbox.

Precio: 719,99 euros.

Equipo de pruebas utilizado en el análisis

Procesador Intel Core i9-13900K.

Placa base GIGABYTE Z790 AERO G.

Sistema de refrigeración líquida todo en uno Corsair iCUE H150i Elite LCD con tres ventiladores de 120 mm.

32 GB de memoria DDR5 Corsair Vengeance RGB a 6.000 MHz con latencias CL40.

Unidad SSD Corsair MP700 PRO SE con 4 TB con el sistema de refrigeración incluido en la placa base.

Tarjeta gráfica GIGABYTE Radeon RX 7900 GRE GAMING OC con 16 GB.

Fuente de alimentación Corsair HX1500i de 1.500 vatios con certificación 80 Plus Platinum.

Windows 11 actualizado a la última versión disponible.

Pasta térmica Corsair XTM70.

Proceso de configuración e instalación

Para sacar el máximo partido al Corsair MP700 PRO SE tenemos que instalarlo en un conecto M.2 que sea compatible con el estándar PCIe Gen5. En el equipo de pruebas esa ranura es la primera de la placa base, así que tuve que quitar la tarjeta gráfica y los radiadores para poder reorganizar los SSDs del equipo.

No tiene ningún misterio, insertamos el Corsair MP700 PRO SE en la ranura, fijamos el tornillo de sujeción y volvemos a colocar el bloque de disipación, asegurándonos de que la almohadilla térmica hace contacto con la lámina de grafeno del SSD, ya que de esta manera la transferencia de calor de la unidad al radiador será adecuada, y este podrá trabajar sin problemas a pleno rendimiento.

El radiador que trae la GIGABYTE Z790 AERO G para la unidad SSD principal es bastante grande, y esto se traduce en una alta capacidad de disipación pasiva. Tened en cuenta que otras placas base que tengan radiadores más pequeños podrían tener un rendimiento término inferior, y que por tanto la disipación del calor quizá no sea tan buena. En esto también influirá el flujo de aire que tengáis en el chasis.

Una vez montado el SSD este debería aparecer reconocido en la BIOS del equipo, pero todavía tenemos que darle formato, asignarle una letra de unidad y un formato de archivos para que podamos empezar a utilizarlo. Esto es muy fácil, solo tenemos que irnos al administrador de discos de Windows y seguir los siguientes pasos (podéis hacer clic en la galería adjunta para ver los pasos ilustrados de forma visual):

Dentro del administrador de discos hacemos clic derecho en la parte en la que aparece nuestra nueva unidad de almacenamiento, que saldrá sin letra, y elegimos la opción «dar volumen simple».

Ahora entraremos en un asistente guiado de forma automática, y solo tendremos que elegir el formato de archivos NFTS y la letra de unidad que queramos utilizar con esa unidad.

que queramos utilizar con esa unidad. Dejamos que el proceso finalice y listo, ya tendremos la unidad SSD lista para poder utilizarla. Os recomiendo que nada más terminar el proceso utilicéis la herramienta de optimización de Windows sobre ella.

De manera opcional podemos descargar la Corsair SSD Toolbox, que es una herramienta gratuita con la que podremos visualizar el estado de la unidad y llevar a cabo diferentes funciones de utilidad, incluyendo la optimización y la eliminación segura. Es muy ligera y fácil de utilizar, así que vale la pena darle una oportunidad.

Corsair MP700 PRO SE: rendimiento y temperaturas

Ahora que tenemos claros todos los detalles más importantes del Corsair MP700 PRO SE estamos listos para entrar de lleno a ver los resultados obtenidos en pruebas de rendimiento. En este apartado también hablaré sobre los valores de temperatura que alcanza, ya que al final es un dato muy importante que puede influir en el rendimiento.

Todas las pruebas se han realizado tras finalizar el proceso de optimización de la unidad con la herramienta de Windows 11. Os confirmo que esto puede afectar al resultado en ciertas pruebas, y que lo ideal para poder sacarle el máximo a la unidad desde el principio es dedicar unos segundos a pasarle dicho proceso de optimización.

Rendimiento en 3DMark Storage

En esta prueba he obtenido nos resultados excelentes con el Corsair MP700 PRO SE, ya que ha estado muy cerca de doblar la puntuación del Corsair MP600 GS de 2 TB. Esto no hace más que reafirmar lo que os he comentado anteriormente, que estamos ante una unidad muy rápida que posiciona en lo más alto del catálogo de Corsair.

Rendimiento en ATTO

Como cabía esperar los resultados que tenemos en ATTO con el Corsair MP700 PRO SE también son fantásticos. Los picos máximos de velocidad entran dentro de lo normal, y llega a doblar el rendimiento de un SSD Corsair MP600 GS de 2 TB. En esta prueba reafirma también su posición como uno de los SSDs más rápidos que existe.

Rendimiento en CrystalDisk Mark

En esta prueba podemos ver que el Corsair MP700 PRO SE supera ligeramente los valores oficiales que ha listado Corsair en sus especificaciones, ya que alcanza los 14.103 MB/s en lectura secuencial y los 12.261 MB/s en escritura secuencial. Son cifras espectaculares que demuestran el buen trabajo que ha hecho la compañía con esta unidad.

Rendimiento en AS SSD

Otra prueba más que arroja unos resultados excelentes, con unos valores de lectura secuencial de 10.060,70 MB/s y de 9.939,18 MB/s en escritura secuencial. Estos resultados superan a todas las unidades SSD que había lanzado Corsair hasta ahora, incluyendo el Corsair MP700 PRO. Su puntuación total es de 13.655, cifra que supera los 12.200 puntos que logra de media el modelo PRO.

Rendimiento en Anvil

El Corsair MP700 PRO SE vuelve a hacer un auténtico alarde de rendimiento, superando al Corsair MP700 PRO por 36.032 puntos a 33.755 puntos. Comparado con otros modelos más modestos como el Corsair MP600 GS de 2 TB la diferencia se hace todavía más grande, ya que este consiguió una puntuación de 25.945.

Por lo que respecta a las temperaturas los valores en los que se mantuvo el Corsair MP700 PRO SE fueron totalmente seguros con el disipador de la placa base. Registré un pico máximo de 65 grados C bajo la prueba CrystalDisk Mark bajo escritura, pero la media se mantuvo entre los 55 y los 64 grados C. El valor máximo normal de trabajo es de 70 grados, así que como dije es un buen resultado.

Rendimiento en Windows 11 y en juegos

Como cabía esperar el Corsair MP700 PRO SE ha logrado un rendimiento excelente en todas las pruebas, ¿pero qué experiencia de uso ofrece con Windows 11 y con juegos actuales? Pues una experiencia excelente, ya que hace que Windows 11 vuele. Los tiempos de encendido y apagado son mínimos, las aplicaciones y tareas básicas se ejecutan de forma instantánea y los tiempos de carga de los juegos son de apenas unos segundos.

Lo mismo puedo decir de los tiempos de instalación de juegos y de transferencia de archivos. Las transiciones entre zonas en juegos de tipo mundo abierto se realizan a la perfección, y motores gráficos exigentes que necesitan de una alta velocidad para cargar los assets del juego con rapidez funcionan de maravilla, sin problemas de popping ni interrupciones de ningún tipo.

Es un SSD de primer nivel, eso está claro. Con todo, no he notado una mejora importante frente a una unidad PCIe Gen4 de alto rendimiento, como el Corsair MP600 GS de 2 TB, por ejemplo, que tuvimos la oportunidad de analizar también en su momento. Este es un detalle a tener en cuenta, ya que estamos hablando de unidad de almacenamiento con un precio muy elevado que dará lo mejor de sí sobre todo en manos de usuarios profesionales.

Notas finales

El Corsair MP700 PRO SE de 4 TB es la unidad de almacenamiento SSD más rápida que he probado hasta el momento. Supera claramente al Corsair MP700, una unidad que también pude analizar hace ya un tiempo, y se convierte sin duda en la unidad más potente que tiene ahora mismo Corsair en su catálogo, aunque también es de las más caras.

Es cierto, el precio del Corsair MP700 PRO SE de 4 TB es muy alto, pero debemos tener en cuenta que estamos hablando de un modelo que no solo es compatible con PCIe Gen5, sino que además se acerca a las velocidades máximas que promete este estándar, es capaz de mantener unos valores de rendimiento sobresalientes incluso con disipación pasiva, tiene 4 TB de capacidad y está hecho para durar. Al final todo esto hay que pagarlo.

Sus valores de 3.000 TB de resistencia a ciclos de escritura y sus 1,6 millones de horas activo dan fe de su alta resistencia, y Corsair está tan segura de la fiabilidad de esta unidad de almacenamiento que ofrece además una garantía de 5 años, algo que siempre se agradece. En general esta unidad ha cumplido con todas mis expectativas, y por ello se merece el reconocimiento de producto recomendado.

Si aspiras a lo mejor dentro del sector SSD tenlo claro, el Corsair MP700 PRO SE de 4 TB es una opción que deberías considerar, ya que destaca en todos los frentes y es capaz de ofrecer un nivel de rendimiento. En caso de que busques una opción más asequible el Corsair MP600 GS de 2 TB que nombré también en este artículo es una opción muy buena.