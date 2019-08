Hyper Light Drifter y Mutant Year Zero gratis en la Epic Games Store

Una semana más, la Epic Games Store se actualiza para ofrecernos dos nuevos juegos de manera completamente gratuita, incluyendo esta vez dos juegos indies de gran renombre como Hyper Lught Drifter y el más reciente Mutant Year Zero: Road to Eden.

Así pues, bajo el mismo modelo que el resto de juegos que os hemos ido adelantando, podréis conseguir una copia digital completa de estos juegos de forma totalmente gratuita si la reclamamos antes del próximo día 22 de agosto.

Para ello tan solo tendremos que acceder a las fichas de ambos juegos en la web de la Epic Games Store, o pulsar en estos dos enlaces directos para cada juego (Hyper Light Drifter y Mutant Year Zero: Road to Eden). A continuación, pulsaremos el botón en el que se indica el precio rebajado a «Gratis», e iniciaremos sesión en nuestra cuenta de Epic en caso de no haberlo hecho ya. Una vez completado estos sencillos pasos, los juegos se quedarán añadidos para siempre en nuestra biblioteca de juegos dentro del launcher de Epic Games.

Sobre Hyper Light Drifter

Definido por su creador como una combinación de dos clásicos como The Legend of Zelda: A Link to the Past y Diablo, nos encontramos con un juego de rol de acción frenética en 2D y con un marcado estilo de 16 bits y mecánicas y diseños modernizados a una escala mucho mayor.

En un mundo plagado de peligros y tecnologías perdidas, los vagabundos llamados «drifters» se encargan de recolectar el conocimiento olvidado. Así pues, acompañaremos a un Drifter atormentado por una extraña enfermedad con el objetivo de descubrir una manera de calmar agonía.

Requisitos mínimos de Hyper Light Drifter

Sistema operativo: Windows 7 o Mac OSX 10.7 o Ubuntu 12.04/Steam OS

Procesador: Cualquier modelo con 1.2 Ghz o superior

Memoria: 4 GB de RAM

GPU: Cualquier modelo con 512 MB o superior

Almacenamiento: 2 GB de espacio disponible

Tarjeta de sonido: DirectX compatible

DirectX: Versión 10

Sobre Mutant Year Zero: Road to Eden

Se trata de una aventura táctica que combina el combate por turnos de XCOM creada por un equipo formado por antiguos diseñadores de Hitman y el coautor de Payday, con unos elementos narrativos, de exploración, sigilo y estrategia muy marcados. Así pues, nos deberemos poner al mando de un equipo de mutantes para explorar lo que queda del planeta Tierra tras la caída de la humanidad.

Requisitos mínimos de Mutant Year Zero: Road to Eden