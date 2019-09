Hace ya cosa de un mes se reportaron las primeras pruebas cerradas de Play Pass, un nuevo modelo de suscripción premium que sustituiría la compra de las aplicaciones de la Play Store por un acceso a multitudinario a sus contenidos.

Un servicio que ahora la propia Google confirma «llegará pronto«, en un claro movimiento de respuesta ante el anuncio de Apple Arcade realizado ayer mismo.

Y es que desde el primer momento, Google quiso marcar las diferencias (y ventajas) de Play Pass frente al servicio de Apple, mostrando que su servicio de suscripción contará no sólo con un catálogo de juegos, sino que incluirá una gran variedad de aplicaciones de distintos géneros como la música o el fitness.

Sin embargo, en la keynote de ayer pudimos ver que el nuevo servicio de Apple también contará con otros puntos fuertes como el fuerte apoyo de algunas grandes compañías como Konami o Capcom, que contribuirán con algunos títulos completamente exclusivos para el mismo.

No obstante, Play Pass también contará con la fuerte presencia de «cientos de juegos premium» como Stardew Valley, Star Wars: KOTR, Life is Strange Monument Valley, Marvel Pinball, Limbo, Risk o Brothers: A Tale of Two Sons.

Así pues, ambos servicios contarán con un plan de suscripción mensual por 4,99 dólares, muy posiblemente traído bajo 4,99 euros al mes para España, con la única diferencia de que Play Pass ofrecerá un pequeño periodo de prueba gratuito para los primeros 10 días de uso.

Aunque por el momento sólo el servicio de Apple cuenta con una fecha definida, con un lanzamiento mundial el próximo 19 de septiembre, todo apunta a que Google también estrene su servicio antes de que finalice el mes.