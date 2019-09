Facebook y Twitter eliminan cientos de cuentas falsas ligadas al Partido Popular

Comienza la campaña para las próximas elecciones generales en España, las cuartas que sufrimos en cuatro años, y lo hace con amplio eco en Internet, como no podía ser de otra manera en los tiempos en que vivimos. Pero también con fraude, según denuncian las dos redes sociales más populares del país, Facebook y Twitter. Ambas plataformas han eliminado cientos de cuentas falsas ligadas al Partido Popular, según han comunicado cada una por su lado, pero con sincronización de reloj suizo, aplicando -se supone- su compromiso de lucha contra las informaciones falsas en Europa, muy especialmente en época electoral.

«Si bien la mayor parte de esta actividad se centró en ampliar el contenido de los demás, algunos de los propietarios de cuentas también publicaron noticias y temas políticos locales y nacionales, incluidos temas como las elecciones, el Partido Popular y las críticas a sus opositores políticos. Aunque las personas detrás de esta actividad intentaron ocultar sus identidades, nuestra investigación encontró vínculos con personas asociadas con el Partido Popular», señala el reporte de Facebook, que en total habría desactivado un centenar de cuentas repartidas entre la propia Facebook e Instagram.

Por su parte, desde Twitter aseguran haber «eliminado 259 cuentas tras identificar que, de manera artificial, potenciaban la opinión pública en España. Operadas por el Partido Popular estas cuentas estuvieron activas durante un período relativamente corto, y consistían principalmente en cuentas falsas con un comportamiento de spam o que hacían Retweet para aumentar la interacción».

Un triste ejemplo del uso de las nuevas tecnologías en el ejercicio político, pero nada nuevo bajo el sol. De hecho, es apenas una pequeña broma comparado con los sucedido en Reino Unido durante la campaña del Brexit, o en Estados Unidos en otras ocasiones. No obstante, que hayan cazado al Partido Popular no es algo significativo per se; otros partidos han caído antes y muy probablemente, otros lo hagan después.