iOS 13.1 reducirá el rendimiento de la CPU de los iPhone Xr y iPhone Xs

Apple ha confirmado abiertamente que la próxima gran actualización de su conocido sistema operativo, iOS 13.1, contará con una nueva función que reducirá el rendimiento de la CPU de los iPhone Xr y iPhone Xs en aquellos casos en los que sea necesario para seguir ofreciendo una experiencia de uso óptima.

Sé lo que estáis pensando, ¿qué entiende Apple por una experiencia de uso óptima? Es una buena pregunta. En este caso concreto se refiere a aquellos casos en los que se detecte un fallo importante en la batería que limite el rendimiento pico de la misma en altas cargas de trabajo y de pie a un apagado espontáneo del terminal. Dicho de otra forma, que la batería esté tan desgastada que no pueda alimentar con normalidad al procesador.

¿Os suena el caso? Esto seguro de que sí, y es normal, ya que se trata del mismo caso que dio pie a aquél escándalo que arrancó con los iPhone 6 y iPhone 6s de Apple, y que acabó llevando a la compañía de la manzana a ofrecer un programa de sustitución de baterías a precio reducido durante varios meses.

Con el lanzamiento de los iPhone 8-8 Plus y iPhone X la compañía de la manzana mordida dijo que estos terminales no tendrían los mismos problemas a nivel de desgaste de las baterías que los modelos anteriores, pero esto no se cumplió, ya que con iOS 12 se introdujo una función que limitaba, de nuevo, el rendimiento de la CPU cuando se producía un apagón espontáneo.

El caso es que los iPhone Xr y los iPhone Xs (y Xs Max) tampoco son inmunes a este problema. Con iOS 13.1 se limitará el rendimiento de estos terminales para evitar esos apagones y ayudar al usuario a disfrutar de una experiencia de uso óptima incluso cuando la batería se encuentre muy deteriorada. La pérdida de rendimiento en SoCs tan potentes como los Apple A11 y posteriores es menos marcada gracias a su alto conteo de núcleos y a su arquitectura (los iPhone 6 y 6s tenían dos núcleos, los iPhone Xr y Xs tienen seis núcleos), pero aún así es evidente que al ejecutar aplicaciones exigentes y juegos se acabará notando.

iOS 13.1 puede ralentizar tu iPhone, pero puedes desactivarlo

Es, sin duda, una de las grandes soluciones que introdujo Apple para esquivar las críticas. Cuando el sistema detecte un apagón activará automáticamente la reducción del rendimiento para evitar que se repita este problema, pero podrás desactivarlo en cualquier momento.

Normalmente un iPhone puede aguantar entre tres y cuatro años sin que la batería llegue a un punto de desgaste tan alto como para que se produzcan apagones y entre en funcionamiento el modo de bajo rendimiento, pero todo depende del uso que le demos y de los ciclos de carga que hayamos «consumido».

Si tu smartphone tiene este problema y no quieres tener que sacrificar rendimiento tu mejor opción es montar una batería nueva. Con ello le darás una segunda vida y disfrutarás de una experiencia óptima durante el resto de su ciclo de vida.

¿Quieres comprobar el estado de la batería de tu iPhone para ver si va siendo hora de plantearte un cambio? Pues en este tutorial te contamos todo lo que debes saber.