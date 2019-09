AMD Zen 3 apunta a utilizar cuatro hilos por núcleo con SMT4

AMD ha conseguido, tras más de una década, reavivar la competición en el mercado de los procesadores. Sin embargo, lidiar con un coloso mucho más grande como Intel no es nada fácil, lo que le está costando a la compañía de Sunnyvale, al menos en apariencia, el precipitarse en algunos movimientos comerciales.

Además de estar ajustando el Ryzen 9 3950X para evitar otro estreno de procesador amargo, AMD parece haber terminado el diseño de la microarquitectura Zen 3, la cual se espera que suponga un salto cualitativo notable frente a Zen 2 (Ryzen 3000) y las generaciones anteriores. Las primeras informaciones de las que nos hemos hecho eco han puesto las expectativas bastante altas.

Los primeros rumores sobre Zen 3 apuntan a la posible utilización de una nueva característica llamada SMT4, la cual permitiría que cada núcleo físico del procesador maneje 4 hilos frente a los 2 hilos por núcleo utilizados tanto por la implementación de SMT de AMD como Hyper-Threading (la implementación de SMT de Intel). Si tenemos en cuenta que Zen 2 ya supuso un avance importante a nivel de SMT, es lógico pensar que AMD continúe por esa senda.

Es importante tener en cuenta que no es la primera vez que se sacan más de dos hilos por núcleo físico en los procesadores, ya que IBM ha conseguido ejecutar ocho hilos por núcleo en su arquitectura Power, la cual no se encuentra en los ordenadores que los usuarios finales compran. Sin embargo, eso no resta mérito a AMD, que se convertiría en caso de confirmarse esta información en la primera compañía (a menos Intel tenga algún as bajo la manga) en romper dicha barrera en x86.

Si bien es cierto que cuatro núcleos físicos ofrecen mejor rendimiento que dos núcleos y cuatro hilos, SMT ha permitido aprovechar mejor la tecnología de las microarquitecturas modernas utilizadas por los procesadores desde hace años, minimizando así la infrautilización de los recursos.

En caso de confirmarse la utilización de SMT4 en Zen 3, los futuros procesadores de AMD podrían marcar un importante punto de inflexión, sobre todo en el mercado de servidores en un principio.