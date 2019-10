Tener el PC actualizado equivale, en la mayoría de los casos, a tener instalada la última versión del sistema operativo que utilizamos y los últimos parches de seguridad, pero si hablamos en sentido amplio debemos incluir en la ecuación otros elementos fundamentales, como los controladores de la tarjeta gráfica, la BIOS de la placa base y cualquier otro software que resulte imprescindible para el correcto funcionamiento del equipo o de uno de sus componentes.

Si ponemos todo esto en conjunto la conclusión es clara, hoy en díaes más complicado que nunca tener un PC totalmente actualizado, ¿pero es realmente necesario? En general no, no es imprescindible tener nuestro equipo actualizado en todos los sentidos para disfrutar de una buena experiencia de uso, y tampoco para tener la tranquilidad de estar totalmente protegidos, de hecho hemos llegado a un punto en el que dependiendo del sistema operativo que utilicemos es preferible esperar antes de actualizar.

En efecto, lo digo por Windows 10 y las actualizaciones semestrales. El lanzamiento de la October 2018 Update fue un desastre, y con May 2019 Update el gigante de Redmond no ha conseguido redimirse por completo, ya que ha dado errores importantes y problemas de compatibilidad en ciertos equipos.

Hoy, más que nunca, actualizar puede suponer un problema, y grave. Con esto no quiero decir que no debamos mantener el PC actualizado, de hecho defiendo todo lo contrario, simplemente me refiero a que no es necesario estar totalmente al día en todos los niveles, podemos mantenernos «un paso por detrás» en muchos de ellos. Esto nos ayudará a evitar los problemas que suelen presentar algunas actualizaciones durante su lanzamiento, y tendremos vía libre para instalarlas cuando estos se resuelvan.

En mi casi no, no tengo el PC totalmente actualizado. Utilizo la última BIOS disponible y tengo Windows 10 instalado con el último parche acumulativo de seguridad, pero estoy en la versión October 2018 Update y no en la May 2019 Update. Tampoco he descargado e instalado los últimos controladores para mi GTX 980 Ti, que fueron anunciados hace un par de días, aunque lo haré este fin de semana.

Intento mantener el equipo al día, pero en lo que respecta a Windows 10 siempre me mantengo, como dije, un paso por detrás y no actualizo a la siguiente versión hasta que estoy totalmente seguro de que no tendré que lidiar con errores más o menos graves. En cuanto a actualizaciones de seguridad normalmente las instalo tan pronto como me aparecen disponibles, mientras que con los drivers suelo ser más «dejado», aunque sin caer en excesos.

Ahora os toca a vosotros, ¿tenéis el PC actualizado? Los comentarios son vuestros.