Nuestros lectores hablan: ¿qué consola debería volver en versión «mini»?

La fiebre por lo retro ha dado forma a un negocio tan curioso como interesante, y también algo polémico, la consola «mini». Ya sabéis a lo que me refiero, Mega Drive Mini, NES Mini, Super Nintendo Mini, PlayStation Mini y Neo Geo Mini han sido las abanderadas de un sector que está haciendo negocio con la nostalgia, aunque algunos han logrado crear productos que realmente valen la pena.

Por ejemplo, la Mega Drive Mini es una auténtica maravilla. Hace unos días me llegó la unidad que tenía reservada y tanto la calidad de la emulación como los acabados y el tacto de los mandos son excelentes. El catálogo de juegos también me parece muy acertado, aunque echo de menos algunos clásicos que disfruté mucho en su momento, como Golden Axe II, para mi el mejor de la franquicia, y Flashback.

También quedé muy contento con NES Mini y Super Nintendo Mini, dos consolas que transmiten una experiencia bastante fiel a las originales y que rayan a un gran nivel. Con Neo Geo Mini he tenido sensaciones enfrentadas, aunque en general mi valoración de esta consola es positiva. Es cierto que hay cosas mejorables, pero se deja jugar bastante bien y es un caramelo para los coleccionistas.

Por desgracia no puedo decir lo mismo de PlayStation Mini. Compré la consola en una liquidación por 29 euros por aquello de probarla y tenerla para echar «una partida de vez en cuando», y debo decir que me alegro de no haberla comprado cuando salió con un precio de 99,99 euros, porque no los vale. La reproducción es buena y la calidad de los mandos también, pero la emulación deja que desear y mina de forma notable la experiencia de juego.

Se ha especulado mucho con la posibilidad de que la gran N lance una Nintendo 64 Mini, pero creo que es poco probable, ya que dejaron claro que este tipo de lanzamientos son un recurso de emergencia y que prefieren hacer negocio vendiendo juegos clásicos a través de su tienda oficial. Ahora que la compañía japonesa está vendiendo su Nintendo Switch como si no hubiera un mañana está claro que no tienen motivos para poner en el mercado una nueva consola «mini».

Con SEGA la cosa cambia, si Mega Drive Mini tiene éxito es probable que se animen a rescatar otras consolas. Personalmente me encantaría ver una Dreamcast Mini. Tengo la consola original con muchos juegos, pero por cuestiones de espacio está casi siempre guardada, un problema que podría resolver a la perfección con una versión «mini». La lista de juegos que debería incluir también la tengo bastante clara, no podrían faltar joyas como Metropolis Street Racer, Crazy Taxi, Sonic Adventures 2 (el 1 no me gustó nada), Skies of Arcadia, Jet Set Radio, Shenmue, Soul Calibur, Marvel vs Capcom 2, Virtua Tennis y Head Hunter.

Ahora os toca a vosotros, ¿qué consola os gustaría ver resucitada en una versión «mini»? Nos leemos en los comentarios.