Los nuevos teclados de Microsoft añaden teclas dedicadas para Office y emoji

Hace unos meses que se supo que Microsoft tanteaba la posibilidad de renovar sus teclados con una tecla dedicada para la suite ofimática Office, su producto de consumo más exitoso, si bien no estaba del todo claro cómo iban a hacerlo. Pero ya lo está. La compañía ha anunciado dos nuevos modelos de teclado y su novedad más obvia es no solo una, sino dos teclas nuevas: una para Office y otra para emoji.

Por una lado está el Microsoft Ergonomic Keyboard, un señor teclado enfocado en labores de oficina y conectado al PC por cable; y por el otro está el Microsoft Bluetooth Keyboard, más compacto y reducido y, como su nombre indica, conectado mediante Bluetooth 5.0 y con una batería con una vida media de tres años. Saldrán a la venta el próximo 15 de octubre en la tienda en línea de Microsoft al precio de 59,99 y 49,99 dólares, respectivamente. Cuándo estarán disponibles con teclado adaptado a España no se sabe.

La gran novedad de ambos modelos no es otra que las dos nuevas teclas: la de Office, que reemplazará a la de Windows que se situaba a la derecha del tabulador y que servirá para lanzar la aplicación de Microsoft Office de Windows 10 al pulsarse de manera independiente, o para lanzar aplicaciones específicas de la suite mediante combinaciones, por ejemplo «Office + W» para abrir Word, «Office + X» para abrir Excel», etc; y a su derecha la tecla de emoji, con la que acceder rápidamente al selector de emoji de Windows 10.

Según cuentan en The Verge, no obstante, no será posible reasignar ninguna de las dos teclas a otras funciones, o configurarlas para que funcionen con combinaciones diferentes a las previstas por defecto. Al menos, por defecto, valga la redundancia. Siembre cabe la posibilidad de que aparezca algún programa para facilitar la tarea.

En otras palabras, si no eres un usuarios intensivo de Microsoft Office y un entusiasta de los emoji, o incluso aunque lo seas, quizás estos teclados no sea para ti. Microsoft fabrica periféricos de calidad, pero hay alternativas para decir basta. Además, si conoces bien los atajos de teclado de Windows 10 las nuevas teclas no son más que una fruslería.