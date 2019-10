Hackean la cuenta de Twitter de atención al cliente de Correos

Diversos medios están informando que la cuenta de Twitter de atención al cliente de Correos, la empresa de servicios postales y mensajería de titularidad pública de España, ha sido hackeada, algo que ha podido notarse a través de los tweets sin sentido procedentes de ahí que han aparecido en las últimas horas.

Después de detectarse el ataque y los tweets sin sentido, la cuenta de Twitter oficial de Correos ha publicado un aviso diciendo que no se haga caso a lo publicado desde @CorreosAtiende_ hasta nueva orden.

ATENCIÓN: La cuenta de @CorreosAtiende ha sido hackeada y estamos trabajando en solucionarlo. Por favor, no hagáis caso a los tuits y DMs que se publiquen desde este perfil hasta nuevo aviso. — Correos (@Correos) 15 de octubre de 2019

La cuenta @CorreosAtiende_, si bien no está verificada, es utilizada por la empresa para solucionar dudas de los clientes. A día de hoy no estar en la redes sociales es casi sinónimo de no existir, ya que se han convertido en el medio de referencia para muchos usuarios cuando quieren conectarse al mundo o bien contactar, por lo que el daño a la empresa pública puede ser grande.

Sin embargo, el hackeo de la cuenta de Twitter de atención al cliente podría no ser el único problema, ya que en las últimas horas parece estar llegando mensajes de SMS fraudulentos bajo la marca de Correos pidiendo pagos a los usuarios y adjuntando un enlace, el cual es en realidad un ataque de phishing para hacerse con los datos del usuario, incluyendo los de pago.

Es importante tener en cuenta que Correos no va pedir ningún pago adicional si el envío transcurre con normalidad, así que en caso de encontrarse este mensaje lo suyo en consultar a través de un medio oficial de la empresa pública y con el proveedor del paquete que se espera recibir. En caso de no esperar ningún paquete transportado por Correos, lo mejor es ignorar el SMS. Lo peor aquí es que al parecer los SMS fraudulentos se están apoyando en el servicio oficial de la empresa, lo que deja entrever la existencia de un problema todavía más importante que el hackeo de la cuenta de Twitter de atención al cliente.

Viendo que esto ha afectado a cuentas en redes sociales, recomendamos una vez más la utilización de gestores de contraseñas, sobre todo si se manejan decenas de cuentas de usuario, algo normal en los tiempos que corren y viendo la gran cantidad de sitios web y servicios a través de Internet disponibles.