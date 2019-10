Riot anuncia League of Legends Wild Rift para móviles y consolas

Riot Games ha anunciando League of Legends Wild Rift y media docena de proyectos más para celebrar el décimo aniversario de la publicación de su popular MOBA.

Con la popularidad de juegos Battle Royale como PUBG y Fortnite, es fácil olvidar que League of Legends supuso un antes y un después para el género del multijugador de arena de batalla en línea. El juego aún puede atraer 8 millones de jugadores simultáneos diarios, pero Riot perdió una buena oportunidad para saltar al juego en movilidad.

Ahora, en el décimo aniversario de su publicación, intentará recuperar el terreno perdido con League of Legends Wild Rift que describe como un LOL hecho desde cero, incluyendo nuevos modelos, animaciones, sistemas de juego y un conjunto inicial de 40 héroes tomados desde la versión PC.

LoL Wild Rifts llevará el espíritu del MOBA a móviles inteligentes y consolas, pero no el juego en sí. Riot Games ha dejado claro que no es solo un simple puerto del juego original de PC y no solo se refiere al contenido, también significa que el juego multiplataforma entre ambos no será posible, aunque ofrecerá la misma experiencia, los jugadores de Wild Rift aún podrán usar su cuenta principal de LoL e incluso recibir recompensas en dispositivos móviles por jugar en el PC.

El lanzamiento de League of Legends Wild Rift se producirá a finales de 2020 y no llegará solo, ya que Riot tiene en marcha media docena de proyectos más, todos relacionados con el MOBA:

Legends of Runeterra: un juego de cartas competitivo.

«Project A»: Descrito como «un shooter táctico elegante, competitivo y basado en personajes para PC». Parace la respuesta a juegos como Overwatch o Team Fortress 2.

«Project L»: Juego de lucha ambientado en LOL.

«Project F»: Rol de acción en tercera persona tipo Diablo.

League of Legends Esports Manager: juego de gestión de equipos profesionales tipo Football Manager.

Teamfight Tactics Mobile: port para teléfonos inteligentes del reciente modo de juego autobattler de Riot, planeado para el primer trimestre de 2020.

Arcane: una serie animada ambientada en el universo de League of Legends, prevista para 2020.

League of Legends Origins: un «documental de larga duración» que destaca el crecimiento del juego, disponible ahora en Netflix.

Muchos proyectos que pretenden poner al conglomerado propiedad de Tencent y sus 2.500 empleados en la clase de gigantes como Activision Blizzard, Electronic Arts y Ubisoft. Eso sí, todos ambientados en su popular MOBA.