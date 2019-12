Una gran cantidad de usuarios de iPhone X se quejan de que la batería está llegando a su límite crítico

En los últimos tiempos está apareciendo un número creciente de usuarios del iPhone X quejándose de que la batería está llegando a su límite crítico, por lo que están empezando a ver un aviso en iOS recomendándoles su sustitución.

Habiendo sido anunciando en 2017, el iPhone X se ha convertido en uno de los smartphones más exitosos de Apple. Sin embargo, parece que su batería tiene un tiempo de vida útil algo limitada, ya que según la compañía, “una batería normal está diseñada para retener hasta el 80% de su capacidad original a 500 ciclos de carga completos cuando funciona en condiciones normales. La garantía de un año incluye cobertura de servicio para una batería defectuosa. Si está fuera de garantía, Apple ofrece servicio de batería por un cargo.”

Viendo que los iPhones de Apple suelen venderse muy bien en sus primeros días tras ser lanzados al mercado, no es de extrañar que muchos usuarios de Reddit se estén quejando ahora de que iOS les esté avisando sobre el presunto mal estado de la batería. Teniendo en cuenta que muchas personas tienden a cargar sus smartphones durante la noche para luego usarlos durante el día, está claro que tras dos años muchas unidades del iPhone X han rebasado el límite establecido por el gigante de Cupertino para las baterías. De hecho, lo recomendado por Apple es sustituir las baterías de todos los iPhone X cuya carga máxima esté en el 80% o menos.

¿Y qué pasa con esa carga máxima que no supera el 80%? Lo lógico es pensar en un smartphone con menos tiempo de autonomía, pero Apple avisa que cruzar ese límite tiene consecuencias colaterales como inestabilidad en el sistema que puede derivar en un mal funcionamiento del iPhone X o incluso apagados aleatorios debido a que la batería no es capaz de suministrar la potencia necesaria. De hecho, los usuarios que empiecen a tener problemas pueden encontrarse con mensajes como este: “Este iPhone ha experimentado un apagado inesperado porque la batería no pudo entregar la potencia máxima necesaria. La gestión del rendimiento se ha aplicado para ayudar a evitar que esto vuelva a suceder.”

Para ver el estado de la batería en un iPhone hay que dirigirse a Ajustes > Batería > Estado de la batería.