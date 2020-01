Harley Quinn se «emancipa» del Joker con ‘Aves de presa’

Warner Bros. ha publicado el tráiler de Aves de presa (y la fabulosa emancipación de Harley Quinn), su próxima película de superhéroes basada en el universo de DC y sucesora directa de Escuadrón Suicida, con fecha de estreno el próximo 7 de febrero.

Protagonizada por Margot Robbie en el papel de Harley Quinn que ya desempeñase en su precuela, Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of one Harley Quinn) por su título original transforma el mencionado escuadrón en una suerte de grupo exclusivamente femenino en el que aparecerán otras antisuperheroinas de cómic, como Canario Negro o La Cazadora.

La historia comienza tras la «ruptura» de Harley Quinn con el Joker, a partir de la cual la cabeza de la susodicha tendrá un precio que todos los asesinos de la ciudad querrán cobrar. Pero como vemos, no estará sola para afrontar el peligro, encarnado en el papel antagonista por Ewan McGregor (Máscara Negra).

Habrá que ver si Aves de presa (y la fabulosa emancipación de Harley Quinn) remonta la franquicia de antihéroes de Warner Bros. y DC, se queda a la par de lo ya visto o cae en picado. Al menos, el gancho de Margot lo tienen asegurado, ya que fue uno de los personajes más logrados de la película anterior (el Joker de Jared Leto ni está ni se le espera, después del gran éxito conseguido por Joaquin Phoenix).

Por otro lado, Escuadrón Suicida tendrá una segunda oportunidad en las manos de James Gunn (Guardianes de la Galaxia), lo cual en principio llama al optimismo; pero no será hasta el año que viene cuando se estrene. Mientras tanto, Harley Quinn lleva la batuta… o el bate de béisbol, que le pega más.