MNT Reform es un proyecto de ordenador portátil con software y hardware Open Source, que después de un desarrollo de varios años iniciará en febrero una campaña de crowfunding.

No es un equipo para todo el mundo porque no es bonito, delgado ni potente y no está diseñado para ejecutar Windows ni macOS. Sus ventajas son otras, en un concepto DIY de «hágaselo usted mismo» ya que permite personalizar el firmware o el sistema operativo GNU/Linux. Todos sus componentes se pueden reemplazar fácilmente, incluyendo la placa base o el procesador y el mismo diseño y chasis está licenciado bajo código abierto.

Tiene sus peculiaridades. Monta una placa base personalizada con un conector de 200 pines para soportar un System-on-a-Module (SoM) de NXP bajo arquitectura ARM. El SoM lo proporciona la compañía Boundary Devices, una compañía estadounidense que se especializa en diseños de referencia i.MX y ofrece los esquemas completos y documentación para entender qué hace cada componente. Ello significa que el usuario podría diseñarse un SoM de reemplazo para alimentar este equipo.

Un disipador de calor de aluminio personalizado le permite funcionar con refrigeración pasiva eliminando la necesidad de ventiladores. Funciona con ocho celdas de batería LiFePO4. Cada una de ellas puede ser monitorizada y reemplazado individualmente, aunque prometen hasta 2.000 recargas y un precio muy económico de 3 dólares por celda. Incluye 4 Gbytes de memoria LPDDR4 de 4 Gbytes y para almacenamiento dispone de una M.2 interna y un lector de tarjetas microSD. Tanto el sistema operativo como el resto del software puede ejecutarse desde ambas.

MNT Reform monta una pantalla IPS de 12.5 pulgadas con resolución FHD en una carcasa de aluminio personalizado de la que se ofrece los archivos de diseño. Tiene un teclado de 80 teclas y emplea una bola de seguimiento trackball en lugar de un panel táctil. Hay una pantalla OLED de 128 x 32 píxeles sobre el teclado que puede usarse para ver información como el estado de la batería o para otras funciones como la administración de contraseñas.

El equipo no tiene micrófono ni cámara, por lo que no es necesario deshabilitarlos o cubrirlos cuando no están en uso, pero dado que se trata de una computadora portátil personalizable, no hay nada que impida a un usuario enchufar periféricos USB o personalizar la carcasa para dejar espacio para versiones integradas de estos componentes.

Características MNT Reform

Pantalla IPS de 12,5 pulgadas con resolución de 1920 x 1080 píxeles.

Procesador NXP iMX 8M de cuatro núcleos ARM Cortex-A53 con gráficos GC7000LIte.

Memoria LPDDR4 de 4 GB.

Almacenamiento M.2 y / o tarjetas SD.

Gigabit Ethernet.

Tres puertos USB 3.0 tipo A. salida HDMI.

Jack audio 3,5 mm.

No se han mencionado precios para un equipo singular que se ofrecerá al menos en cinco opciones:

Reform Laptop : sistema completamente ensamblado, manual de usuario, adaptador de corriente y funda protectora.

: sistema completamente ensamblado, manual de usuario, adaptador de corriente y funda protectora. Reform Laptop Max : todo lo anterior, más un SSD de 1 TB y una tarjeta Wi-Fi.

Reform DIY Kit : opción más económica con todo lo que necesita para que un usuario ensamble su propia computadora portátil (incluidos los PCB, SoM, piezas de la carcasa, trackball y teclado.

: opción más económica con todo lo que necesita para que un usuario ensamble su propia computadora portátil (incluidos los PCB, SoM, piezas de la carcasa, trackball y teclado. Caseless Reform DIY Kit: como el anterior sin el chasis. Proporciona documentación y archivos para impresión 3D por separado.

Solo placa base : la opción más económica ofrecerá la placa base, SoM y un adaptador de corriente.

No es para todos. Un equipo singular, sin duda, dedicado a un grupo de entusiastas que busque la libertad de personalizar componentes de software y hardware o currárselo por sí mismo a partir de una placa base. Tienes más información en la página mntre.com y próximamente una campaña de crowfunding donde podrá adquirirse. La compañía proporciona una amplia documentación de todo el proyecto.