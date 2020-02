«We are family», Sister Sledge (We are Family, 1979)

No encuentro mi reloj y estoy empezando a preocuparme. Es que es un reloj inteligente. Leí el otro día en algún sitio que nuestra memoria a corto plazo estaba deteriorándose por culpa de Internet. No se si era un estudio de una universidad o una columna de opinión, pero resulta que el que tengamos a mano toda la información sin apenas esfuerzo con sólo rebuscar en el bolsillo para consultar nuestro móvil está perjudicando al cerebro que se acomoda a esta situación y no almacena recuerdos con tanta eficiencia. Podría buscar el artículo pero no encuentro mi reloj y si no doy con él no puedo dar con mi móvil. Porque acabo de darme cuenta de que lo he perdido también.

Empiezo a rebuscar entre los cojines del sofá cuando me doy cuenta que eso que está en el salón no es mi televisor. El mío es más grande. Y entonces caigo que tampoco es mi sofá, es una cama y lo que he tirado al suelo son las almohadas. Las recojo y veo que tienen como un escudo de un hospital. Me doy cuenta de que llevo una bata y no suelo llevar bata en casa, pero ya me he dado cuenta de que no estoy en casa, o eso creo. Entra luz por la ventana así que supongo que será de día. Me acerco a mirar para ver si eso me da alguna pista de dónde estoy porque también me doy cuenta de que no me acuerdo de cómo he llegado ahí. Apoyo las manos sobre el cristal, la ventana no se puede abrir. Miro mis manos y en las muñecas veo que tengo una especie de pulsera que pone «Alejanda Díaz» y un número. Supongo que debo ser yo.

El Toyota Corolla ha entrado con fuerza en el mercado de berlinas de tamaño medio de motorización híbrida desplegando una interesante oferta de versiones de carrocería por un lado y de motorizaciones por el otro. Nosotros ya hemos tenido ocasión de probar el modelo tipo sedán, con maletero que sobresale en la parte trasera, y Touring Sports, la versión familiar, que montaban respectivamente la motorización de 122 y de 180 caballos.

En esta ocasión hemos podido tener en nuestras manos la versión más compacta y quizás de aspecto más deportivo: la de cinco puertas, con la motorización menos potente (122 CV). Las tres propuestas de Toyota con los dos propulsores configuran un catálogo (sin tener en cuenta otras opciones) muy interesante que cubre de forma amplia las posibles necesidades de compradores que optan por carrocerías tipo turismo y que estén interesados en motorizaciones híbridas austeras en consumo y con unas emisiones reducidas, merecedoras de la etiqueta ECO.

Ficha técnica del Toyota Corolla 5 puertas

Fabricante: Toyota

Modelo: Corolla

Motor y acabado: 5 puertas 125H Businnes

Potencia: 98 CV (motor de gasolina) + 72 CV (motor eléctrico) (122 CV)

Velocidad 180 Kmh

Aceleración 0-100: 10,9 s

Largo/ancho/alto: 4370/1790/1435 mm

Potencia máxima RPM: 98 CV a 5.200 RPM

Par máximo Nm/RPM: 142/3600 + 163 Nm (motor eléctrico)

Caja de cambios: Variador contínuo

www.toyota.es

Precio: 24.200 euros

Esta versión puede ser por tamaño la más adecuada al uso en ciudad ya que mide 4,37 metros, unos 30 centímetros menos que las versiones sedán y familiar que probamos. La parte delantera es exactamente la misma que lucen las otras dos versiones mientras que la parte trasera es más corta y sin voladizo con un perfil que aparece algo más dinámico que éstas.

El diseño de la carrocería provoca ciertos cambios en la habitabilidad e incluso en el diseño de las ventanillas de la parte trasera que en este caso tienen una superficie menor que en los dos tipos de carrocería mencionados. El portón posterior no es demasiado grande y luce un spoiler en la parte superior que es bastante discreto pero que le da un aire más deportivo que en las otras versiones.

Otro elemento que también cambia inevitablemente es el de los grupos ópticos de la parte de atrás, más parecidos que en la versión familiar pero reducidos si observamos los que luce la versión sedán. El parachoques también cambia, es más ancho y con una amplia zona de plástico negro en la parte de abajo.

Toyota Corolla: Interiores

En el interior el Toyota Corolla de cinco puertas tiene las mismas características y espacio en la parte delantera que sus otros dos hermanos. Como hemos apuntado en las pruebas de esos dos modelos, la calidad de los acabados es buena aunque los materiales no son tan refinados como en modelos de la competencia la sensación es de un interior moderno y bien resuelto pero sin demasiados lujos como los que podemos encontrar en sus primos de Lexus por ejemplo.

Los controles son todos muy cómodos de utilizar y bastante intuitivos. Los indicadores tras el volante son bastante informativos con un nada discreto despliegue de colores que podemos cambiar si elegimos por ejemplo la modalidad sport, en ese caso el color de la instrumentación pasará de azul a rojo para el cuentakilómetros que se muestra en una pantalla digital en el centro. Podemos pasar del modo de visualización analógico al digital y mostrar distinto tipo de información sobre el funcionamiento del coche.

Como en el caso de las otras versiones el sistema de información y entretenimiento no se ha renovado demasiado con respecto a los modelos anteriores y sigue ofreciendo unas gráficas y un funcionamiento algo anticuados además de no ser compatibles con Android Auto y Apple Car play. El sistema de acceso a los menús más utilizados a través de botones que rodean a la pantalla es cómodo y permite combinar su funcionamiento con el accionamiento de opciones en la pantalla táctil de forma natural.

Además su posicionamiento en la parte alta del salpicadero es buena para no tener que apartar demasiado la mirada de la carretera. Las salidas de ventilación centrales están pegadas a la parte inferior de la pantalla, algo que estéticamente no resulta demasiado atractivo. Debajo encontramos la fila de controles e información del sistema de acondicionador de aire con diversas opciones incluyendo un modo que desempaña la luneta posterior al mismo tiempo que lo hace con los retrovisores laterales.

Espacio más pequeño

A diferencia de las otras dos versiones el espacio posterior de esta es más pequeño y el acceso a las plazas también es más complicado. Todo por la forma de la carrocería y a la menor longitud de la misma que hace que sea menos cómodo para las personas altas por tener menos espacio para las piernas y ser menos alto que el Toyota Corolla Turing Sports y sedán.

Maletero reducido

En lo que respecta al maletero también pierde inevitablemente frente a estas versiones, nada menos que 237 menos que la versión Touring Sports por ejemplo. El portón tampoco es demasiado ancho si lo comparamos con otros modelos de cinco puertas de la competencia con lo que el acceso al interior del maletero es algo incómodo (sin llegar a ser problemático).

Sin embargo es un espacio disponible que está en la media de las alternativas de sus competidores de otras marcas y es un espacio aprovechable y versátil, sobre todo gracias a la posibilidad de abatir los asientos de la fila trasera en el habitual formato de 40 / 60 con lo que podemos llegar a conseguir un espacio de carga prácticamente plano.

Dinámica del Toyota Corolla

En la prueba dinámica había que tener en cuenta que si bien este modelo disponía de la misma motorización que el modelo sedán que probamos había dos diferencias aunque no significativas: que la batalla de la versión de cinco puertas es 60 milímetros menor que la versión sedán y el peso es también menor en unos poco significativos 25 kilogramos.

La verdad es que no hemos notado demasiada diferencia de comportamiento aunque es verdad que la menor longitud del coche lo convertía en más ágil y práctico para su uso en ciudad la diferencia no es demasiado grande y como ya comentamos en la prueba del sedán e parecen bastante también a las sensaciones que tuvimos en la prueba del Prius del que procede esta mecánica. Eso sí, sobre el papel de cero a 100 mejora en unas décimas la aceleración el sedán, pero no es realmente significativo.

Sigue siendo una motorización híbrida muy adecuada para su uso urbano, con buena respuesta en arrancadas y un consumo bajo en cualquier circunstancia pero también adolece de los inconvenientes cuando precisamos de más potencia. En este caso el motor se revoluciona de forma aparentemente excesiva aunque no perjudica ni al consumo ni a la integridad del motor.

Como hemos comentado esta versión se percibe como un poco más ágil que las otras dos y eso también se nota en carretera ya que en las curvas hemos notado una ligera superioridad en lo que respecta a la adherencia cuando llevamos un ritmo sostenido en este tipo de vías. En todo caso una diferencia muy pequeña y que no le da una personalidad propia.

Conclusiones

Esta variante del nuevo Corolla pasa a completar un abanico de opciones para este nuevo modelo japonés que cubre de forma amplia las necesidades de compradores de berlinas. En este caso se trata de un modelo con un aspecto y medidas más adaptadas a un uso urbano y menos orientadas a viajes, sobre todo por el espacio en el maletero y la habitabilidad de las plazas traseras.

En lo que respecta a la motorización es la que ya vimos en el Prius, perfecta para su uso en ciudad pero algo justa y ruidosa si queremos extraer caballos para adelantamientos y otras situaciones propias de su uso en carretera. Por lo demás se pueden aplicar las mismas valoraciones que hemos realizado para las otras pruebas.