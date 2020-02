La última iteración del iPad Pro ha servido para difuminar todavía más la línea que separa a los portátiles de las tablets. Sin embargo, muchos usuarios demandan a Apple la posibilidad de conectar un ratón y no limitar la interacción a los dedos o el Apple Pencil. Las últimas filtraciones apuntan a que la compañía cederá e incluirá un teclado en la próxima revisión del teclado, además de implementar mejoras en el soporte de estos dispositivos.

¿Recordáis cuando Steve Jobs aseguró que ni el iPhone ni el iPad tendrían nunca un stylus porque no era necesario? Desde hace años, el discurso oficial de Cupertino es que los Mac no tienen pantalla táctil porque MacOS no está adaptado y que el iPad Pro no tiene soporte completo para ratón o trackpad por la misma razón: iOS está diseñado para usarse con los dedos.

Ahora, The Information revela que Apple trabaja en un Smart Keyboard (las fundas-teclado oficiales que acompañan a los iPad) que incluirá un trackpad para controlar el sistema. Todavía no sabemos si será un espacio táctil debajo del teclado o si Apple recurrirá a una solución más original pero, sin lugar a dudas, sería un giro de 180 grados que convertiría a su tablet profesional en un rival más duro para los portátiles en general y para el MacBook (a secas) en particular.

Si bien es cierto que es posible usar un ratón o un trackpad a día de hoy, también lo es que el soporte de Apple va orientado a las personas que no pueden usar la pantalla o el lápiz fácilmente y tiene muchas limitaciones y no sustituye al clásico puntero.

Como siempre con Apple hablar de tiempos es más casi un ejercicio de intuición pero podemos apostar al lanzamiento de los nuevos iPad Pro a mediados de marzo y la presentación de iOS 14 en junio, en la WWDC 2021. Será entonces cuando Apple muestre todas las cartas y, probablemente, incluya soporte completo para dispositivos de señalización incluyendo al nuevo teclado con trackpad. Hay que recordar que el iPadOS, el primer sistema operativo dedicado en exclusiva a tablets, soporta periféricos como ratones.

¿Lo siguiente sería un Mac con pantalla táctil, en formato estándar o convertible como alternativa a los modelos con Windows? Todo se andará. Apple ha claudicado varias veces por necesidades de mercado.

Vía | The Information