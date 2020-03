Las soluciones de almacenamiento inalámbrico son uno de las fórmulas más interesantes para librarnos de cableado, tener acceso a nuestros datos en cualquier momento y lugar y poder guardar archivos desde casi cualquier dispositivo

Las soluciones de almacenamiento en nube han llegado para quedarse y son muy útiles. Sin embargo, no sirven para todos los escenarios y por otra parte, no nos engañemos, no hay nada mejor que un dispositivo de almacenamiento físico para mantener los datos y archivos bajo nuestro control. La industria ofrece variadas soluciones de almacenamiento locales. Los discos duros, unidades de estado sólido u otro tipo de almacenamiento flash que tenemos en PCs, smartphones o tablets; las externas como los pendrives o discos USB que conectamos por cable; los NAS que ofrecen almacenamiento y conectividad en el escritorio o los formatos extraíbles como son las tarjetas SD.

Todos tienen su utilidad, pero ninguno de ellos pueden alcanzar la versatilidad y campos de uso de los dispositivos de almacenamiento inalámbrico, ya que permiten almacenar contenido al que podemos acceder en cualquier momento y lugar y desde múltiples dispositivos conectados sin necesidad de ningún tipo de cableado ni de redes de energía.

Cómo funciona el almacenamiento inalámbrico

Como vimos en el análisis del WD My Passport Wireless SSD, la principal diferencia con otros medios de almacenamiento externo es que estas soluciones crean su propia red inalámbrica a la que los dispositivos a su alcance pueden acceder remotamente y de forma segura mediante una contraseña.

Para conexiones sin cables desde un teléfono inteligente o tablet, los fabricantes ofrecen apps para transferir archivos desde y hacia la unidad. Si se conecta a un ordenador personal, la unidad se mostrará en el explorador de archivos correspondiente como si fuera una unidad interna o externa conectada por cable.

Además, este tipo de soluciones incluyen su propia batería para ofrecer una autonomía en movilidad que oscila entre modelos determinados, pero ofrece al menos unas cuantas horas de actividad. Por supuesto, también pueden funcionar con cableado cuando se necesite, porque incluyen un puerto para carga y transferencia de datos.

Ventajas del almacenamiento inalámbrico

Frente a un disco duro externo típico (o unidad de estado sólido) conectable mediante cable a un puerto de conexión de periféricos (USB, Thunderbolt, eSATA…), un disco duro inalámbrico se conecta mediante normas Wi-Fi o Bluetooth para permitir el acceso a su contenido almacenado. Es particularmente útil para su utilización desde dispositivos móviles como smartphones, tablets o videocámaras aunque realmente funcionan con cualquier equipo que tenga acceso a su red. La posibilidad de acceso de varios equipos simultáneamente es otra de sus ventajas y es una característica que no podemos conseguir en los dispositivos por cable.

Su uso primario es el respaldo de datos y copias de seguridad sobre la marcha desde y hacia cualquier dispositivo que conectemos a su red, ampliando de manera efectiva la capacidad de almacenamiento de esos dispositivos. También destacado su uso en fotografía ahora que el 4K devora capacidad a gran ritmo. Como decíamos, puede usarse de manera inalámbrica o con el correspondiente cableado desde un conector a puertos estándar USB que también incluyen.

Otra de las ventajas de estos dispositivos es su uso como servidor de medios. Los mejores discos duros inalámbricos incluyen una gama de capacidades integradas para ello, trabajando con teléfonos inteligentes, tabletas, televisores inteligentes, streamer como el Chromecast y servicios como Plex. Simplemente unes el dispositivo de almacenamiento inalámbrico a la red y todo el contenido multimedia almacenado podrá reproducirse en el centro de entretenimiento en pantallas como un televisor inteligente.

En cuanto a su diseño, es cada vez más estilizado y sus dimensiones y peso son cada vez más reducidos aprovechando las unidades de estado sólido como base. A destacar que algunos modelos incluyen carcasas resistentes para uso en escenarios comerciales o industriales o simplemente como protección de la unidad ante golpes o caídas, nada infrecuentes en movilidad.

Almacenamiento inalámbrico (Oferta Marzo 2020)

Al ser un formato especializado, no hay disponible tanta oferta como en sus homólogos por cable. En cuanto a su precio, el coste por GB es ligeramente superior a éstos ante el mayor número de características que incluyen (batería, chip inalámbrico…) y su indudable mayor potencial de uso. A valorar a la hora de la compra cuestiones como:

Si usan discos duros o SSDs como unidad interna.

La autonomía que ofrecen.

El grado de resistencia que ofrecen.

La interfaz usada y los puertos físicos de conexión.

La versión de Wi-Fi y/o Bluetooth que emplean.

El soporte de los fabricantes en garantía y software.

La capacidad de almacenamiento.

Te dejamos una selección de modelos disponibles en minoristas españoles:

– WD My Passport Wireless SSD de 500 GB. Basada en unidades de estado sólido, ofrece Wi-Fi ac, USB 3.0, 2.0 y tarjetas SD. Resistente a golpes, arañazos y caídas hasta 1 metro. Batería de 6.700 mAh para 10 horas de autonomía. 359 gramos (sin protector) o 460 gramos (con protección). Está disponible con SSD en capacidades desde 250 GB y ofrece otras superiores hasta 2 Tbytes. Actualmente, la versión más económica es la de 200 GB por 200 euros y la más interesante en precio/capacidad es la de 1 Tbyte por 503 euros.

– WD My Passport Wireless Pro. Muy similar en funcionamiento al anterior, pero con base en discos duros para abaratar sustancialmente el precio de la unidad. Cuenta con Wi-Fi ac, lector de tarjetas SD y USB 3.0. 390 gramos de peso y autonomía para 10 horas. Se distribuye en versiones desde 1 a 4 Tbytes. El modelo más interesante es el de mayor tamaño por 236 euros.

– Seagate Archive HDD Wireless Mobile Storage. Wi-Fi n y USB 2.0. Pesa 281 gramos de peso y ofrece 6 horas de autonomía. Con disco duro de 500 Gbytes de capacidad su precio es de 118 euros, tras una bajada de precio sustancial el último trimestre.

– Kingston MobileLite Wireless Pro MLWG3/64ER. Incluye 64 Gbytes de almacenamiento interno ampliable mediante dispositivos USB y tarjetas SD. Pesa 195 gramos, cuenta con Wi-Fi n para conectividad inalámbrica y batería de ión-litio, por 109 euros. Tiene una versión G3 por solo 40 euros.

– LaCie Fuel – Disco Duro inalámbrico que usa conectividad Wi-Fi n para conectar hasta cinco dispositivos simultáneamente. Dispone de una batería para 10 horas de autonomía. Pesa 549 gramos, cuenta con un puerto USB 3.0 y tiene una capacidad de 1 Tbyte. Tiene un precio de 224 euros.

– SanDisk SDWS1-064G-E57. Wi-Fi, lector de tarjetas. 160 gramos de peso y 8 horas de autonomía. Con disco duro de 64 Gbytes de capacidad cuesta 103 euros. Con 32 Gb su precio es de 89 euros.

– Kingston MobileLite Wireless G3 MLWG3ER. Unidad especializada en respaldo de datos de smartphones. Ofrece 64 GB de almacenamiento incorporado, ampliable mediante unidades USB y tarjetas SD e incluye una batería de 6.900 mAh. Tiene un precio de 51 euros.

– SSK Disco Duro inalámbrico. Incluye una capacidad de 1 Tbyte y funciona como una nube privada con Punto de Acceso Wi-Fi de 300 Mbps. La batería integrada de polímero de litio es de 3.800 mAh y tiene un precio de 109 euros.

– Verbatim VB-98243. Dispositivo inalámbrico portátil con conectividad Wi-Fi para Android e iOS. No incluye disco duro ni SSD, sino que utiliza lo que el usuario conecte en sus puertos USB o en el lector de tarjetas SD. A cambio, su precio es muy económico: 29 euros.