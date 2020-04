El espacio de almacenamiento es un recurso muy valioso y muy limitado, y Windows 10 quiere seguir ayudándonos a conseguir una mejor gestión del mismo a través de las herramientas integradas en el propio sistema operativo.

Como ya sabrán muchos de nuestros lectores Windows 10 cuenta con varias funciones que nos permiten liberar espacio, ya os hablamos de ellas cuando publicamos nuestra guía dedicada a cómo acelerar y mantener Windows 10 en buen estado. Si no tuvisteis la ocasión de leerla en su momento os recomiendo que le echéis un vistazo.

Si nos quedamos sin espacio libre en nuestra unidad de almacenamiento no podremos instalar nuevas aplicaciones, y tampoco archivos, documentos, imágenes y demás contenidos. Pero esto no es todo, la mayoría de las aplicaciones y herramientas que tenemos instaladas dejarán de actualizarse, y el propio sistema operativo tampoco tendrá el disponible el espacio que necesita para actualizarse.

No hay duda, es un problema importante, y por eso debemos gestionarlo adecuadamente, como hemos dicho al principio. Lo ideal es no llenar nunca ninguna de las unidades de almacenamiento que tenemos instaladas. Lo mejor es dejar entre un 10% y un 20% del espacio libre, siempre que nos sea posible, ya que la unidad irá más suelta y no notaremos la pérdida de rendimiento que se produce en la mayoría de los casos cuando llenamos un disco duro o un SSD.

Windows 10 recibirá mejoras en el sensor de almacenamiento

Una de las próximas actualizaciones que recibirá Windows 10 estará centrada en mejorar el sensor de almacenamiento, una herramienta integrada en el sistema operativo que nos permite liberar espacio de forma automática eliminando archivos temporales y vaciando el contenido de la papelera de reciclaje.

Con la actualización Windows 10 20H2, que llegará durante el segundo semestre de este año y sucederá a la Windows 10 November 2019 Update, recibiremos una lista de recomendaciones para limpiar archivos grandes a través del sensor de almacenamiento y recuperar así una mayor cantidad de espacio.

El objetivo de Microsoft con esta actualización es ayudar al usuario a identificar archivos y aplicaciones grandes que tiene instalados y que consumen mucho espacio, pero que no utiliza con frecuencia. En muchos casos los usuarios instalan cosas que dejan olvidadas en un «rincón» del equipo y que siguen consumiendo un espacio muy valioso. Eliminarlas puede permitirnos recuperar unos cuantos gigabytes muy valiosos, pero quizá nos hayamos olvidado de ellas y no seamos realmente conscientes de que siguen en nuestro PC.

Con la introducción de la función «recomendaciones de limpieza» podremos eliminar archivos personales, desinstalar aplicaciones no utilizadas, eliminar copias locales de archivos sincronizados en la nube y también encontraremos una recopilación de «archivos recientes» que nos permitirá encontrar fácilmente todo lo que hemos instalado hace poco tiempo.

Solo tendremos que marcar las casillas de los elementos que queremos eliminar y listo, podremos recuperar una cantidad considerable de espacio en disco.