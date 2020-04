Trials of Mana lleva a PC, PS4 y Nintendo Switch la esencia de los clásicos JRPG

Pese al gran éxito del que disfrutó en Occidente el Secret of Mana de Super Nintendo a principios de los noventa del pasado siglo, su secuela nunca salió de Japón. Hablamos de Seiken Densetsu 3, que desde hace unos días se ha puesto finalmente a disposición de los amantes de los JRPG clásicos de todo el mundo bajo el título Trials of Mana y, eso sí, en forma de remake.

Tal y como hiciese Square Enix el año pasado con Secret of Mana Remake y en vista de que lo bueno, por más viejo que sea, sigue siendo bueno y funciona bien cuando se le trata con respeto, era de cajón que la compañía volvería a la carga con nueva entrega con la que seguir haciendo caja. De ahí este Trials of Mana.

De hecho, Trials of Mana no es el único título que Square Enix ha lanzado en las últimas fechas para el gozo de los fans de antaño y las nuevas generaciones: hace apenas un par de semanas que salió a la venta Final Fantasy VII Remake, el auténtico bombazo nostálgico de la compañía con el que, sin embargo, no han salido del todo airosos.

Y el motivo no es otro que hay cosas que no se tienen que tocar más de la cuenta para que sean capaces de atraer al nuevo público, sin desmerecer al anterior. El acierto de Square Enix tanto con Secret of mana Remake como con Trials of Mana ha sido el de dejarlo todo prácticamente como estaba, actualizando nada más que el apartado técnico de los juegos.

Por eso, si no te ha convencido del todo Final Fantasy Remake, es posible que sí lo haga Trials of Mana, que desde ahce unos días puedes adquirir para PC, PS4 y Nintendo Switch, o darle un tiento a la demo si no te fías. Y si ni aun así consigues volver a sentir lo mismo, a buscar un buen emulador.

A continuación, los requisitos mínimos para PC de Trials of Mana y más abajo el tráiler de lanzamiento.

Sistema operativo: Windows 8.1 (64-Bit)

Procesador: Cualquier Intel Core i3 a 2.5GHz o AMD A-Series a 2.5GHz

Memoria: 4 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 760 o AMD Radeon RX 460

Almacenamiento: 20 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11