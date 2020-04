Xiaomi Mi 10 Youth 5G: económico, potente y muy interesante

La compañía china ha presentado por fin el Xiaomi Mi 10 Youth 5G, un smartphone que se dirige a lo más alto de la gama media y que combina un diseño clásico con una configuración de hardware muy interesante.

Si nos fijamos en el frontal tenemos un acabado todo pantalla con la clásica muesca en forma de gota de agua, donde se integra una cámara frontal de 16 MP. Dicha pantalla utiliza un panel OLED de 6,57 pulgadas y resolución FullHD+ con una tasa de muestreo táctil de 180 Hz, e integra un lector de huellas dactilares.

El diseño en general mantiene un aspecto clásico pero atractivo. No tenemos detalles sobre los materiales utilizados, pero viendo el precio y las especificaciones del Xiaomi Mi 10 Youth 5G estoy convencido de que la compañía china ha utilizado plástico para reducir costes, una práctica muy habitual que estamos viendo cada vez con más frecuencia en la gama media.

Personalmente creo que es un movimiento acertado. No se puede tener todo, y si buscamos un smartphone de gama media equilibrado siempre es mejor hacer pequeños sacrificios en la calidad de acabados que en las especificaciones.

Xiaomi Mi 10 Youth 5G: SoC Snapdragon 765G y conectividad 5G por menos de 300 euros

Es el punto fuerte del Xiaomi Mi 10 Youth 5G, su configuración de hardware. La compañía china ha logrado dar forma a un smartphone muy potente que monta las tecnologías más avanzadas del sector y que cuesta, sin embargo, menos de 300 euros.

Su corazón es un SoC Snapdragon 765G, un chip de ocho núcleos divididos en tres bloques: un núcleo de alto rendimiento Kryo 475 Prime a 2,4 GHz, un núcleo equilibrado Kryo 475 Gold a 2,2 GHz y seis núcleos eficientes Kryo 475 Silver a 1,8 GHz. Su GPU es una Adreno 620, no es tan potente como la Adreno 650 del Snapdragon 865, pero es capaz de mover sin problemas cualquier juego actual, por exigente que sea.

Como anticipamos dispone de conectividad 5G y cuenta además con Wi-Fi 5 y Bluetooth. Su batería es de 4.160 mAh (compatible con recarga rápida), utiliza Android 10 como sistema operativo y tiene una configuración de cámara trasera muy bien resuelta. Como podemos ver Xiaomi ha integrado cuatro cámaras en una isleta cuadrada, y se dividen de la siguiente manera:

Cámara principal de 48 MP, f/1.8, 26mm, 1/2.0″, 0.8µm, PDAF.

Teleobjetivo de 8 MP, f/3.4, 122mm, PDAF, OIS, 5x zoom óptico.

Gran angular de 8 MP f/2.2, 15mm, 1/4.0″, 1.12µ.

Macro de 2 MP f/2.4.

Configuraciones, disponibilidad y precio del Xiaomi Mi 10 Youth 5G

Lo nuevo de Xiaomi estará disponible a partir del 4 de mayo en un total de cuatro configuraciones diferenciadas por la cantidad de RAM integrada y la capacidad de almacenamiento.

Todavía no tenemos confirmada su fecha de llegada a Europa, así que es probable que no lo veamos por el viejo continente hasta mediados de mayo, en el mejor de los casos. Recordad, además, que los precios que damos son al cambio, es decir, no incluyen los impuestos correspondientes.