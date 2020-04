Sin pena ni gloria, Philips presentó esta semana en China una nueva incorporación a su familia de monitores con el Momentum 345M1CR, una pantalla de formato ultra ancho de 34 pulgadas orientada para un uso en juegos, con soporte para resoluciones WQHD a escala 21:9, una frecuencia de actualización de 144 Hz, y unos tiempos de respuesta de hasta 1 milisegundo.

Especificaciones Philips Momentum 345M1CR

Pantalla : Panel VA LCD de 34 pulgadas con un sistema de retroiluminación W-LED, y filtros antideslumbrante, de luz azul y anti-parpadeo (flicker free)

: Panel VA LCD de 34 pulgadas con un sistema de retroiluminación W-LED, y filtros antideslumbrante, de luz azul y anti-parpadeo (flicker free) Resolución : 3.440 x 1.440 a 144 Hz (mediante DisplayPort) o 3.440 x 1.440 a 100 Hz (mediante HDMI)

: 3.440 x 1.440 a 144 Hz (mediante DisplayPort) o 3.440 x 1.440 a 100 Hz (mediante HDMI) Brillo : 300 cd/m2

: 300 cd/m2 Contraste : 3000:1

: 3000:1 Color : NTSC al 100%, sRGB al 119% y Adobe RGB al 90%

: NTSC al 100%, sRGB al 119% y Adobe RGB al 90% Tasa de refresco : 4 milisegundos (en escala de grises) o 1 milisegundo en MPRT

: 4 milisegundos (en escala de grises) o 1 milisegundo en MPRT Soporte de tecnologías : HDR preestablecido

: HDR preestablecido Sonido: Salida jack 3,5mm para auriculares

Además, el Philips Momentum 345M1CR contará con un amplio apartado de conectividad, con dos entradas HDMI 2.0, dos entradas DisplayPort, un puerto USB-B, y hasta cuatro puertos USB 3.2 habilitados para la carga rápida de dispositivos.

Sin embargo, lo más característico de este monitor es que, pese a formar parte de una familia de dispositivos orientada a su uso en consolas, todavía no existe ningún dispositivo capaz de soportar juegos por encima de los 60 cuadros por segundo.

Es por eso por lo que, junto con una presentación sin fecha de disponibilidad, nos hace pensar que nos encontramos ante el primer monitor ultrawide gaming planteado para la próxima generación de PS5 y Xbox Series X, confirmando a su vez la compatibilidad de estas nuevas consolas con el formato ultra-ancho.

Y es que sin duda se trataría de una gran noticia, ya que incluso en PC, todavía existen muchos juegos que no cuentan con el soporte para este tipo de monitores que parece estar cobrando un mayor protagonismo frente a las configuraciones de múltiples monitores.

No obstante, por el momento no existe ninguna confirmación por parte de ningunos desarrolladores de consolas ni monitores, por lo que no nos queda más remedio que esperar hasta las fechas próximas a navidades, y la llegada de estos nuevos sistemas.

Lo que sí está claro es que las altas resoluciones y velocidades de cuadros de PS5 y Xbox Series X harán de las pantallas 144 Hz el nuevo estándar de esta próxima próxima generación.