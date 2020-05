El lanzamiento de los Galaxy S8 y S8+ se produjo en marzo de 2017, es decir, hace ya más de tres años. Como sabemos Samsung ofrece, como otros grandes del sector, dos años de actualizaciones de sistema operativo, lo que significa que garantiza la llegada de dos nuevas versiones de Android a sus principales smartphones.

Los Galaxy S8 y S8+ llegaron al mercado con Android 7 y recibieron las actualizaciones Android 8 y Android 9, lo que significa que han cumplido su ciclo de soporte y que no recibirán Android 10. Sin embargo, esto no quiere decir que ya no reciban ningún tipo de soporte, ambos terminales han estado recibiendo actualizaciones de seguridad con carácter mensual.

Esto forma parte del compromiso de Samsung con el usuario y representa una fase de soporte final que permite mantener protegido su smartphone, aunque obviamente también tiene una duración determinada. Los smartphones de Samsung entran, tras cumplir los dos años de soporte a nivel de sistema operativo, en una fase de soporte limitado a actualizaciones de seguridad mensual, y estos pasan por otra fase en la que dichas actualizaciones pasan a ser trimestrales.

Los Galaxy S8 y S8+ están en su fase final de ciclo de vida

El último listado de terminales soportados en cada nivel de actualizaciones que ha publicado Samsung confirma que los Galaxy S8 y S8+ pasan a recibir actualizaciones de seguridad trimestrales. Como hemos dicho esto significa que recibirán parches de seguridad cada tres meses.

En la imagen adjunta podemos ver todos los terminales que se encuentran actualmente soportados en dicha fase que representa, como dijimos, el final de camino para los dispositivos Galaxy, ya que una vez que termina esta fase deja de recibir soporte. Su duración aproximada es de un año, lo que quiere decir que los Galaxy S8 y S8+ dejarán de recibir actualizaciones en algún momento de 2021, salvo que Samsung decida lo contrario.

Los Galaxy S8 y S8+ representaron una importante renovación en el catálogo smartphone del gigante surcoreano. Su apuesta por el formato todo pantalla, su calidad de acabados y sus especificaciones los convirtieron en dos de los smartphones más importantes de su generación.

A día de hoy siguen siendo perfectamente viables, gracias a su configuración basada en un SoC Snapdragon 835-Exynos 8895, según mercado, a sus 4 GB de RAM y a sus 64 GB de capacidad de almacenamiento. La calidad de su pantalla sigue siendo excelente, gracias al panel Super AMOLED que montó Samsung, y la cámara raya a un gran nivel a pesar de ser única y de tener ya tres años encima.