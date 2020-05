Microsoft sigue cerrando plazos para el lanzamiento de la nueva versión mayor de su sistema operativo cliente. Y ayer dio los últimos antes de la llegada de la versión comercial: la publicación de la RTM de Windows 10 May 2020 Update para suscriptores de MSDN y también el SDK de la versión, ambos dirigidos principalmente a los desarrolladores que trabajan en el ecosistema Windows.

Si se cumplen los plazos, y no es seguro porque Microsoft ya tuvo que retrasar el lanzamiento para corregir un exploit «Zero-Day» descubierto en las pruebas de la última compilación, la versión final debería estar disponible la última semana de mayo. Como anteriores actualizaciones del sistema, la versión será gratuita para equipos con licencia válida de Windows 10.

Microsoft lleva desde diciembre sin incorporar nuevas características, dedicado al pulido de la versión, solución de errores e instalación de parches de seguridad. La pandemia del COVID y el confinamiento ha complicado el funcionamiento de los equipos de trabajo y de ahí los retrasos. En todo caso, el despliegue de la versión será más gradual que nunca con el objetivo de limitar los errores que han lastrado anteriores actualizaciones.

Microsoft no tiene prisa y no obligará a actualizar los equipos como en años anteriores. Windows 10 May 2020 Update estará disponible en Windows Update en un apartado específico con la opción de instalación. El usuario podrá ignorarlo y el equipo no se actualizará automáticamente hasta que la versión usada esté llegando al final del tiempo de soporte.

Como de costumbre, la versión podrá actualizar versiones existentes, manteniendo aplicaciones, archivos y datos de usuario. También se publicarán las correspondientes imágenes .ISO para poder realizar instalaciones desde cero o actualizaciones en terceros equipos.

La RTM de Windows 10 May 2020 Update es básicamente la misma lanzada semanas anteriores al canal de prueba Insider, con el añadido de las últimas actualizaciones de seguridad del mes de abril. Microsoft ha actualizado la compilación al número de versión build 19041.264 y se espera que sea ya la definitiva si no se encuentran errores graves que vuelvan a retrasar el lanzamiento.

Esperamos la versión final para el 28 de mayo, pero si quieres probarla ya y no eres suscriptor a MSDN, la tienes disponible en el canal Insider y puede instalarse de varias maneras, desde pasar una versión regular a Insider; instalaciones desde cero o en máquinas virtuales. Si te interesa puedes revisar esta guía: «Windows 10 May 2020 Update: todas las novedades e instalación del nuevo Windows«.