Microsoft sigue molestando a los usuarios de Windows 10

Microsoft ha lanzado una nueva campaña de «información» a los usuarios de Windows 10 para que salten a Windows 11. La campaña es tan irritante como las anteriores del mismo tipo que la compañía va lanzando de cuando en cuando. Incluye publicidad a pantalla completa y en el límite del absurdo, se dirige a equipos que no son elegibles para actualizar a Windows 11 porque no superan los requisitos mínimos de hardware.

Los usuarios de Windows 10 conocemos perfectamente cuando terminará el ciclo de vida del sistema operativo y las posibilidades de actualización, a Windows 11 o a otras plataformas alternativas, como Linux, macOS o ChromeOS. Si seguimos en Windows 10 es porque consideramos que es mejor que Windows 11, más rápido, estable, necesita menos requisitos de hardware y no incluyen tanto Bloatware, publicidad o una IA demasiado promocionada para lo que hace.

Pero Microsoft sigue y sigue insistiendo de todas las maneras posibles. Eliminó la comercialización de licencias de Windows 10 (aunque hay alternativas muy económicas) y obligó a los OEM a preinstalar Windows 11 en todos los equipos nuevos. Ni siquiera así, y aunque el salto a Windows 11 sigue siendo gratuito, ha conseguido actualizaciones masivas. Simplemente los clientes prefieren Windows 10 y la compañía debería respetarlos. Pero no. Volvemos a las andadas.

La última campaña de «información» que han denunciado desde Reddit, te recuerda que el soporte técnico de Windows terminará en octubre de 2025. Y lo hace con un anuncio que ocupa toda la pantalla, y que llega sin aviso previo rompiendo tu flujo de trabajo. La naturaleza descarada del mensaje se ve agravada por el hecho de que no puede simplemente descartarse. Ni seleccionar un botón de ‘no molestar’ para que no volviera a salir en el futuro.

Los usuarios tienen cuatro opciones. Hacer clic en el enlace ‘Más información’ sobre el fin del soporte para obtener información sobre la desaparición de Windows 10; hacer clic ‘¿Por qué Windows 11?’ donde la compañía publicita el sistema; otra opción de ‘Recordarme más tarde’ para configurar un temporizador para ocultar la pantalla molesta durante un período desconocido o hacer clic en un botón de Más información para acceder a más autopromociones de Microsoft.

Aún peor. El anuncio se incluye en PCs no elegibles para Windows 11 porque no superar los requisitos de hardware. ¿Qué sentido tiene promocionar una actualización en equipos que no pueden actualizarse? Los usuarios también están criticando la interrupción de uso del PC con este tipo de anuncios a pantalla completa y la falta de información del programa de actualizaciones extendidas.

Puedes esperar que este tipo de anuncios, que van desde la molestia al acoso, se van a incrementar a medida que se acerque el final del soporte técnico de Windows 10. Pero decide tú qué sistema operativo quieres usar. Y no Microsoft.