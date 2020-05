El gigante de Redmond tiene algo grande entre manos con Windows 10X, una versión modular de Windows 10 que parte de un núcleo «duro» que permite mantener todas las claves fundamentales para establecer un pilar central que permita una compatibilidad total y un alto grado de personalización.

Como sabrán muchos de nuestros lectores en Windows 10 X Microsoft ha adoptado un sistema de contenedores que permite, en teoría, mejorar el rendimiento y la seguridad del sistema operativo comparado con la versión estándar de Windows 10. Ya os lo explicamos en su momento en este artículo, donde vimos que la utilización de contenedores era fundamental para conseguir una experiencia de uso óptima, tanto en materia de compatibilidad como de estabilidad y de seguridad.

De momento esta versión del conocido sistema operativo de Microsoft se concibe como una solución pensada para dispositivos móviles, como tablets y smartphones, lo que significa que no desplazará a Windows 10 ni a medio ni a largo plazo, aunque su potencial es innegable, tanto que podría convertirse en una parte importante del ecosistema de software del gigante de Redmond.

Los contenedores que utiliza Windows 10X están diseñados para ofrecer una compatibilidad total con aplicaciones Win32 sin sacrificios importantes (en teoría) en términos de rendimiento, y con una seguridad total gracias al aislamiento que brinda la ejecución de dichas aplicaciones en contenedores aislados. Hasta aquí todo bien, pero según una nueva información Microsoft todavía no ha logrado llevar a un nivel de rendimiento verdaderamente óptimo al trabajar con dichas aplicaciones.

Windows 10X está teniendo problemas con las aplicaciones virtualizadas

Así de clara es la fuente de la noticia, y no se refiere únicamente a problemas de rendimiento, como hemos indicado anteriormente. Ciertas aplicaciones ofrecen un nivel de compatibilidad muy pobre, y otras que dependen de elementos concretos asociados al escritorio tradicional de Windows, como la bandeja del sistema, ni siquiera funcionan.

No todas las aplicaciones Win32 están dando problemas al ser virtualizadas en los contenedores de Windows 10X, pero la situación no es buena y Microsoft tiene mucho trabajo por delante con dicho sistema operativo. Está por ver si son capaces de suplir todas las carencias que presenta la virtualización en contenedores en ciertas aplicaciones, o si por el contrario las acaban dando por «imposibles» y deciden no darles soporte.

Veremos cómo evoluciona Windows 10X en los próximos meses. Microsoft no puede permitirse cometer de nuevo los errores que vimos en Windows RT, eso está claro. La compañía que dirige Satya Nadella ha decidido retrasar el lanzamiento de dicho sistema operativo a 2021 porque es consciente de que todavía está «a medio cocer», y sabe que un lanzamiento prematuro podría dar al traste con uno de sus proyectos más importantes.

Os recuerdo que Surface Duo no utilizará Windows 10X. Dicho gadget contará con una configuración propia de un smartphone de gama alta, y estará equipado con Android 10 y «vestido» con el Microsoft Launcher.