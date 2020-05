Durante las últimas semanas se ha hablado mucho de PS5 y Xbox Series X, aunque los grandes protagonistas han sido, casi siempre, el SSD y la unidad gráfica de nueva generación compatible con trazado de rayos, pero no debemos olvidar que, en el fondo, el procesador va a ser uno de los componentes que mayor mejora va a marcar en este salto generacional.

Nuestros lectores habituales recordarán que hemos hablado en muchas ocasiones del tema del procesador AMD Jaguar utilizado en PS4-PS4 Pro y Xbox One-Xbox One X y el cuello de botella que este representa, de hecho el propio Phil Spencer reconoció esta cuestión en su momento y dijo que no iban a repetir el error con Xbox Series X, y efectivamente así ha sido. El salto de un procesador AMD Jaguar, que tiene un IPC equivalente a un Intel Atom, a un procesador Zen 2 es como pasar de la noche al día, representa un cambio enorme, pero no le estamos dando la importancia que merece.

Ljubomir Peklar, director de SCORN, uno de los videojuegos de nueva generación que más expectación ha generado, se ha desmarcado del resto de expertos y figuras del sector y ha recalcado lo que venía siendo «un secreto a voces», que el procesador de PS5 y Xbox Series X elimina el principal foco de problemas de la generación actual, el chip Jaguar, y que este fue el motivo por el que decidieron posponer el desarrollo de SCORN y lanzarlo únicamente en las consolas de nueva generación.

PS5 y Xbox Series X no tendrán los problemas de una construcción desequilibrada

Los desarrolladores de SCORN han confirmado que llevar dicho juego a PS4 y Xbox One X y mantener 60 FPS era casi imposible, tanto que tenían que estar dispuestos a asumir una serie de sacrificios que, al final, habrían arruinado por completo el juego. Por eso decidieron no lanzarlo en la generación actual de consolas, y esperar a PS5 y Xbox Series X.

El estudio asume que es complicado «vender» las mejoras que ofrece el salto a la nueva generación de consolas con un vídeo y unas pocas imágenes, y espera poder demostrar el potencial de SCORN en los próximos meses. Será interesante ver la evolución que han conseguido cuando tengamos escenas de juego real en movimiento, pero de momento podemos decir, gracias al tráiler de presentación del evento de Xbox Series X, que la calidad gráfica es fantástica.

Os recuerdo que el procesador Zen 2 que utilizan PS5 y Xbox Series X tiene un IPC mucho mayor que el chip Jaguar de PS4 Pro y Xbox Series X, y que además funciona a una frecuencia muy superior. Esto permitirá crear juegos con animaciones más complejas, una inteligencia artificial mejorada, reducir los tiempos de carga y alcanzar tasas de FPS más elevadas, ya que el procesador ya no limitará el rendimiento de la GPU.