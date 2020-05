Hemos visto una enorme cantidad de filtraciones del Google Pixel 4a durante los últimos meses, tantas que podemos sacar en claro que dicho smartphone está terminado, y que Google podría lanzarlo en cualquier momento. No teníamos nada claro por qué había decidido al compañía de Mountain View retrasar el lanzamiento del Google Pixel 4a durante tanto tiempo, pero gracias a Jon Prosser tenemos una buena dosis de información que nos permite resolver esta y otras dudas.

Según dicha fuente la compañía que dirige Sundar Pichai ha decidido retrasar el lanzamiento del Google Pixel 4a por cuestiones de «análisis de mercado», es decir, porque un lanzamiento en plena pandemia del COVID-19 habría tenido como resultado unas ventas más flojas de lo esperado. Bien, ¿y cuándo llegará el Google Pixel 4a entonces? Pues según Prosser dicho smartphone está, como habíamos adelantado, totalmente terminado, y su debut se producirá el 13 de julio.

El Google Pixel 4a llegará solo, es decir, no tendrá una versión XL, al menos según esta información, y Google ha ajustado un poco más su precio para llegar a un público más amplio y para que resulte más competitivo frente al iPhone SE 2020. Hace poco vimos que se hablaba de una rebaja de los 399 a los 349 dólares, y hoy se habla de una bajada hasta los 299 dólares, una cifra bastante interesante si este terminal mantiene el valor clásico de los Pixel en términos de soporte y de calidad de las cámaras.

Lo nuevo de Google apuntará directamente al mercado de gama media, y posicionará en un nivel muy concurrido y muy complicado. Para ofrecer un buen valor al usuario la compañía de Mountain View ajustará el precio de venta de forma notable, como hemos dicho, y mantendrá un conjunto de especificaciones bastante bueno.

Estas serán, en teoría, las características finales del Google Pixel 4a:

Si se confirma el precio de 299 dólares para el modelo de 64 GB la versión de 128 GB debería rondar los 349 dólares.

Pixel 4a

Was originally May, then got pushed to June, now pushed again.

“Just Black” & “Barely Blue”

Current plan for announcement:

July 13

BTW – just 4G.

(Sorry to kill the 5G rumors)

Seems like they’re ready to ship. The decision is mostly based on market analysis.

— Jon Prosser (@jon_prosser) May 21, 2020