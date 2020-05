Google está trabajando para soportar Windows Hello en Chrome, lo que permitirá usar el sistema de autenticación biométrica de Microsoft en el navegador para completar los pagos on-line en dispositivos con Windows 10 que los soporten.

Google permite añadir tarjetas de crédito para realizar pagos automáticos en el navegador mediante Google Pay, pero exige completar las compras con los códigos de control CVC. La novedad del soporte de Windows Hello en Chrome es que utilizará la autenticación biométrica para verificar las transacciones.

Windows Hello es un sistema de seguridad que llegó con Windows 10 y que ha sido mejorado en algunas actualizaciones. Permite funciones de inicio de sesión en el sistema y autenticación con sistemas biométricos, cámaras de infrarrojos con reconocimiento facial o sensores de huella digital. Las credenciales se almacenan localmente y están protegidos mediante el cifrado asimétrico.

La herramienta se puede conectar con distintas aplicaciones y ello es lo que hará Google con este soporte de Windows Hello en Chrome. Su funcionamiento será sencillo, de la siguiente manera:

Abre Chrome y selecciona Configuración> Métodos de pago

Busca la opción Windows Hello y habilita la función.

Haz clic en «Usar Windows Hello» cuando veas el mensaje de confirmación.

La función está en fase beta y Google anunció su desarrollo el mes pasado. Todavía no funciona correctamente con todos los dispositivos, pero se espera su implementación en próximas versiones estables. Curiosamente, Google se adelantará a Microsoft, ya que esta función no está disponible en el navegador Edge.

Recientemente, el equipo de Edge confirmó en una sesión de AMA en reddit que aún no estaban trabajando en una función para verificar pagos con Windows Hello: «No tenemos planes para habilitar esta funcionalidad hoy, ¡pero me aseguraré de que esta sugerencia llegue al equipo correcto!», explicaron. No hay dudas que una vez se publique en Chrome, Microsoft lo habilitará en Edge.