YouTube te facilita ver vídeos largos con ‘capítulos’

¿Cuántas veces has entrado a ver algún vídeo especialmente largo en YouTube del que solo te interesa un fragmento y has tenido que navegar a ciegas a través del indicador de posición hasta encontrarlo? Ya no más… más o menos, pues la plataforma ha añadido una nueva función diseñada específicamente para esta tarea: capítulos.

Seguro que esto te suena: entras en YouTube a ver un concierto de una banda que te gusta, pero no quieres escucharlo entero, sino algunas canciones. ¿Qué haces? Lo más común es bajar hasta la descripción del vídeo, por si acaso el que lo ha subido ha tenido a bien marcar dónde comienza cada canción. Y si no ha sido quien lo ha subido, tal vez lo haya hecho algún buen samaritano en los comentarios.

Encontrar comentarios señalando una marca de tiempo es muy común en YouTube, sobre todo en vídeos largos que se han hecho virales por algún fragmento perdido, o porque lo interesantes sucede a partir de equis minutos. Pues bien, esto no va a pasar de moda porque es útil, pero la plataforma lo pone ahora un poco más fácil para no perder el tiempo buscando una parte concreta del vídeo.

Los capítulos llegan a YouTube tanto en la aplicación web -aunque no funcionan en todos los navegadores- como en las aplicaciones mñóviles para Android e iOS, y se reconocen a simple vista porque se muestran en la misma barra de reproducción del vídeo cual cortes. Cada uno de esos cortes supone un capítulo y para eso se han creado: para distinguir fragmentos diferentes de un mismo vídeo.

Pero no te alegres demasiado, porque esta nueva característica se pone ahora a disposición de los creadores de contenido en YouTube, es decir, no se aplica de manera retroactiva a todos los vídeos de la plataforma, sino que será a partir de ahora cuando se empiece a ver en funcionamiento.

Y sí, los fans de la música son los que más lo van a disfrutar, más con Google apostando fuerte por YouTube Music y la insistencia de muchos usuarios por subir discos completos en un único vídeo. Claro que no se trata de un medida pensada para YouTube Music, al menos por el momento.