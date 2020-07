El rendimiento de iOS 14 en un iPhone 6s es realmente bueno, esa es la conclusión que podemos sacar de las primeras pruebas de uso que hemos tenido la oportunidad de ver, y es algo muy positivo, ya que dicho smartphone fue lanzado en septiembre de 2015, lo que significa que pronto cumplirá cinco años y que, a pesar de todo, sigue siendo perfectamente viable.

Antes de entrar a desgranar los resultados que nos deja esta prueba de rendimiento de iOS 14 quiero recordaros las especificaciones del iPhone 6s, ya que nos permitirán poner en perspectiva dichos resultados. Este terminal cuenta con un SoC Apple A9, cuya CPU es de doble núcleo y funciona a 1,84 GHz. Su GPU es una PowerVR GT7600 con seis núcleos gráficos y tiene 2 GB de memoria RAM.

Para que os hagáis una idea de lo que suponen esas especificaciones y tengáis una visión más completa su rival directo en 2015, el Galaxy S6, tenía una CPU de ocho núcleos y 3 GB de memoria RAM. Este último dejó de recibir actualizaciones de sistema operativo en 2017, fecha en la que recibió Android N, mientras que el iPhone 6s seguirá recibiendo actualizaciones hasta finales de 2021.

La diferencia que marca Apple en términos de soporte es clara, y se traduce en un valor importante, ya que nos permite aprovechar nuestros smartphones durante más tiempo. Sé lo que estáis pensando, ¿pero el rendimiento de iOS 14 realmente acompaña en un iPhone 6s, no hay una reducción importante del desempeño? Pues no, como os hemos anticipado al inicio la experiencia es, en general, bastante buena, aunque obviamente no es perfecta.

Debemos tener en cuenta que hablamos de un smarpthone que pronto cumplirá cinco años, así que no podemos esperar que el rendimiento de iOS 14 esté al mismo nivel que en un terminal de nueva generación, pero como podemos ver en el vídeo en la mayoría de los casos nos encontramos con una fluidez realmente buena, y podemos disfrutar de la mayoría de las novedades que trae dicho sistema operativo, incluyendo los nuevos widgets y el modo «picture to picture».

Rendimiento de iOS 14 en un iPhone 6s: una digna despedida

Aunque se aprecian algunos retrasos en las interacciones con el teclado y en el inicio de algunas aplicaciones podemos sacar en claro que iOS 14 representa, en general, una digna despedida para el iPhone 6s. Digo esto porque está claro que dicho sistema operativo será la última actualización que recibirá este terminal, es decir, estoy convencido de que iOS 15 solo llegará al iPhone 7 y superiores.

No es una mala noticia, tened en cuenta que el iPhone 6s se despedirá habiendo recibido soporte durante seis años, una cifra que triplica el ciclo de actualizaciones que reciben los terminales basados en Android, ya que, como sabrán muchos de nuestros lectores, normalmente se limitan a dos años de actualizaciones de sistema operativo (y tres años de actualizaciones de seguridad).

Antes de terminar os dejo la lista con todos los terminales que actualizarán a iOS 14:

iPhone SE 2020.

iPhone 11.

iPhone 11 Pro.

iPhone 11 Pro Max.

iPhone XS.

iPhone XS Max.

iPhone XR.

iPhone X.

iPhone 8.

iPhone 8 Plus.

iPhone 7.

iPhone 7 Plus.

iPhone 6s.

iPhone 6s Plus.

iPhone SE.

iPod touch de séptima generación.