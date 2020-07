Mozilla se quita lastre: adiós a Firefox Preview para Android

A Firefox no le va bien en el PC, pero tampoco le va bien en el móvil. Es por ello que hace más de un año que Mozilla trabajaba en una nueva versión del navegador para Andorid, llamada primero Firefox Fenix y rebautizada más tarde como Firefox Preview. Hasta ahora ha sido la punta de lanza tecnológica de la compañía en el sistema operativo de Google, pero eso termina ya con su desaparición.

Pero no te apures, porque la ‘pérdida’ de Firefox Preview no es más que una reestructuración de las versiones del navegador que están disponibles para Android. Hay demasiadas: Firefox (la versión estable que utiliza la mayoría de la gente), Firefox Beta, Firefox Nightly, Firefox Preview, y Firefox Preview Nightly, y eso sin contar con Firefox Focus, una edición centrada en la privacidad que todavía se mantiene en desarrollo.

La lista se reduce con la desaparición de Firefox Preview, cuya aportación a la oferta de Mozilla era nula desde hace unos meses. la razón ya te la contamos: Firefox Preview se ‘graduó‘ y, de hecho, es el actual Firefox estable que usa casi todo el mundo. Eergo, con varias versiones en desarrollo, no tenía ningún sentido seguir manteniendo Firefox Preview.

Tampoco tiene sentido seguir manteniendo Firefox Preview Nightly, ya que estamos, por lo que podría ser cuestión de tiempo para también desaparezca de la vista, si bien acerca de este no se ha dado a conocer ningún cambio y sigue presente en Google Play para quien desee instalarlo. En el caso de que te lo preguntes, no, no te lo recomendados.

Si quieres usar Firefox en Android, la apuesta más segura es el Firefox estable: cuenta con todas las características que introdujo Firefox Preview, incluyendo el soporte para instalar extensiones, y a nivel de rendimiento no vas a notar grandes mejoras por usar uno u otro, así que mejor vete a por el que está recomendado para todos los usuarios.