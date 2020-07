Firefox Send, cerrado temporalmente para evitar la distribución de malware

Mozilla ha cerrado temporalmente Firefox Send, el servicio para compartir archivos en línea de manera segura y privada que lanzase en abierto en 2019 después de un par de años en pruebas. El motivo, el abuso del mismo por parte de distribuidores de malware.

Lo cuentan en ZDNet: cómo a partir de contactar con Mozilla para preguntarles por el incremento del uso de Firefox Send para realizar operaciones relacionadas con malware, la compañía ha decidido suspenderlo mientras «mejoran el producto», según se puede leer en la página oficial.

Por lo que explican, es a partir de finales del año pasado cuando se comienza a detectar un uso creciente de Firefox Send por parte de la ‘comunidad del malware’, con el fin de compartir todo tipo de archivos fraudulentos con sus objetivos a través de mensajes de correo electrónico.

Denuncian que «en los últimos meses, Firefox Send se ha utilizado para almacenar cargas útiles para todo tipo de operaciones de cibercrimen, desde ransomware hasta delitos financieros, desde troyanos bancarios hasta spyware utilizados para atacar a los defensores de los derechos humanos».

Todas estas bandas se servían de la propia naturaleza de Firefox Send para camuflar sus ataques, ya que se trata de un servicio con cifrado de extremo a extremo, en el que lo que se comparte es un enlace desde el que descargar el archivo en cuestión. Es decir, hasta que no lo has descargado, no sabes qué contiene.

«Suspenderemos temporalmente Firefox Send mientras realizamos mejoras en el producto. Antes de relanzarlo, agregaremos un mecanismo de informe de abusos para aumentar el formulario de comentarios existente y solicitaremos a todos los usuarios que deseen compartir contenido mediante Firefox Send que inicien sesión con una cuenta de Firefox«, ha dicho Mozilla.

Parece que uno de los pilares del servicio, la privacidad, se va a tener que ver afectado para mejorar la seguridad de Firefox Send, y es que para atajar estas conductas es preciso disponer de un medio de control, aunque para crear una cuenta de Firefox tan solo es necesaria una dirección de correo electrónico.