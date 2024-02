Mozilla Monitor Plus es una herramienta de pago para descubrir datos expuestos

Con un Firefox que está prácticamente hundido en cuota de mercado, Mozilla se ve obligada a tener que diversificar para obtener más ingresos, así que la fundación ha lanzado nuevo servicio, Monitor Plus, que es de pago y está orientado la eliminación de la información personal de los usuarios de los sitios web que han padecido una brecha de datos.

Mozilla Monitor Plus no es en base algo nuevo, ya que hay una variante gratuita del mismo llamada Mozilla Monitor que hasta hace poco se llamaba Firefox Monitor. Con esta información sobre la mesa, uno ya puede hacerse una idea aproximada de lo que es y sí, tiene claras similitudes con el Have I Been Pwned de Troy Hunt.

Tony Amaral-Cinotto, gerente de producto de Mozilla Monitor en Mozilla, explica lo siguiente en lo que respecta a Monitor Plus: “Cuando lanzamos Monitor, nuestro objetivo era ayudar a las personas a descubrir dónde podría haber quedado expuesta su información personal. Ahora, con Monitor Plus, ayudaremos a las personas a recuperar sus datos expuestos de sitios de intermediarios de datos que intentan venderlos.”

“Nuestro tradicional compromiso de anteponer las necesidades de las personas y nuestro sencillo proceso paso a paso hacen que Monitor Plus sea único. Además, combinamos alertas de infracciones y eliminación de intermediarios de datos para ofrecer una herramienta de protección todo en uno y facilitar que las personas se sientan y estén seguras en línea”.

La fundación motiva el lanzamiento de Mozilla Monitor Plus en una encuesta en la que el 42% de los jóvenes de entre 18 y 24 años respondieron que les gustaría saber más sobre qué tipos de información tienen las empresas de ellos. Sin embargo, la toma de medidas para solicitar cambios o eliminar datos personales puede ser abrumador, más viendo que por lo general solemos manejar decenas de cuentas en línea. Esto hace que proteger la privacidad y sobre todo ciertos datos personales sea complicado, así que desde Mozilla han puesto a disposición herramientas para ayudar en ese frente.



Con Mozilla Monitor, el que no tiene el Plus en el nombre, los usuarios pueden realizar un escaneo que requiere de introducir el nombre, la localidad, la fecha de nacimiento y la dirección de correo electrónico. La fundación dice que la información introducida permanece cifrada y que se trata de los datos mínimos para obtener unos resultados de búsqueda precisos.

Sobre el funcionamiento del servicio en su conjunto y tomando sus dos variantes, Mozilla Monitor comenzará con solicitudes de eliminación de datos en nombre del usuario y luego escaneará cada mes para asegurarse de que su información personal permanezca fuera de los sitios de intermediarios de datos. Con Monitor Plus, cuyo precio es de 8,99 dólares mensuales, se informará al usuario una vez que su información personal haya sido eliminada de más de 190 sitios de corredores de datos.

La privacidad es una mercancía que Mozilla vende como un valor suyo desde hace muchos años, sin embargo, y sobre todo viendo la popularidad que tienen navegadores cuestionables como Google Chrome y Microsoft Edge, parece que todavía queda mucho por hacer en materia de concienciación.