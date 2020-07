Xiaomi Mi Band 5 sale de China y llega al resto del mundo

Xiaomi acaba de celebrar un evento en el que ha presentado en el mercado internacional la esperada Xiaomi Mi Band 5, denominada Mi Smart Band 5, una de las pulseras cuantificadores de referencia en el mercado y que, versión a versión, va ganando nuevos adeptos. Y es perfectamente comprensible, ya que cada nueva versión de la misma aporta novedades a un dispositivo que, por precio y prestaciones, lleva ya algunos años siendo una compra bastante recomendable.

Lo primero que hay que aclarar sobre la Xiaomi Mi Band 5 es que hay pocas sorpresas, pues recordemos que ya fue presentada y puesta a la venta por Xiaomi en el mercado chino hace un mes, momento en el que ya te hablamos de sus principales novedades. No obstante, aún quedaban algunos puntos pendientes de confirmar, como su precio en Europa o si, a fecha de su puesta a la venta en nuestro país, la tecnológica china habría llegado a algún acuerdo con entidades bancarias españolas para emplearla como medio de pago, aprovechando su conectividad NFC.

Y aquí llega el primer punto que nos ha llamado la atención, ya que a diferencia de la versión comercializada en China, la versión internacional de Xiaomi Mi Band 5 no cuenta con conectividad NFC. A falta de una razón oficial para ello, cabe pensar que tenga que ver con los procesos para lograr las homologaciones necesarias para cada país. No me extrañaría nada que esta fuera la principal razón y que, de ser así, no sea hasta la versión 6 (o puede que incluso la 7, dados los problemas que están teniendo las tecnológicas chinas en algunos países de occidente) para contar con este tipo de conectividad en la pulsera.

La otra gran pregunta que nos hacíamos desde su lanzamiento en China, donde se comercializa por 189 yuanes (unos 23 euros) era qué precio tendrá la Xiaomi Mi Band 5 en España. Y esta duda también ha quedado despejada: su precio de venta será de 39,99 euros, si bien el día 20 se podrá realizar una pre-compra de la misma en la que nos ahorraremos cinco euros, ya que se ofrecerá por 34,99 euros. ¿Y por qué el 20 de julio? Porque solo 3 días después, el 23, Xiaomi Mi Band 5 saldrá oficialmente a la venta.

En un repaso a sus principales novedades, nos encontramos con una pantalla curva AMOLED de 1,1 pulgadas, es decir, un 20% más grande que la pantalla de su predecesora. En realidad, si hablamos de diseño, Xiaomi Mi Band 5 apenas se diferencia de la versión anterior. Y personalmente me parece un acierto, ya que el diseño de Mi Band 4 ya me resultaba bastante adecuado.

Otra importante mejora es la referida a los sensores biométricos. Es evidente que alguno de los principales usos de las pulseras cuantificadoras como Mi Band 5 son los relacionados con el deporte y la salud. Una importante mejora en su sensor PPG (un 50% más preciso que su predecesor, según el fabricante), así como múltiples mejoras de software, permiten que ahora sea capaz de detectar hasta 11 deportes diferentes (máquina elíptica, yoga, máquina de remar, bicicleta estática, comba, cinta de correr, correr, bicicleta, natación, andar y entrenamiento libre). Esto supone casi el doble de lo que podía medir Mi Band 4, que cuantificada seis actividades deportivas.

Así mismo, se han incorporado en Xiaomi Mi Band nuevas funciones como un medidor de estrés, que en caso de alcanzar ciertos niveles ofrece al usuario de realizar algunos ejercicios de respiración para atenuarlo, un monitor de sueño para medir tanto las horas como la calidad del mismo o herramientas de control del ciclo menstrual.

Un aspecto que me parece muy interesante es que la personalización del dispositivo ha mejorado considerablemente gracias a las nuevas opciones de temas y módulos de funciones personalizales. Y lo digo porque, cada día más, las pulseras como Xiaomi Mi Band 5 son una alternativa práctica y económica a los smartwatches. Y sí, es cierto que no tienen tantas funciones, pero no es menos cierto que la enorme diferencia económica hace que sea para pensártelo. En mi caso, hace ya algo más de un año que volví al reloj «de toda la vida» y seguramente compraré una pulsera cuantificadora como complemento.

Otra novedad destacable tiene que ver con la carga y la batería. Con respecto al primer punto, Xiaomi ha dado un gran salto pasando a la carga por inducción. De este modo ya no resulta necesario extraer la pantalla para conectar el cargador. Bastará con poner el cargador en la parte posterior de la pantalla del Xiaomi Mi Band 4 para que, gracias a su carga magnética, ambos elementos se acoplen y se produzca la carga. Y hablando de carga, también se ha mejorado su batería. Según el fabricante, ahora soporta hasta 14 días de uso normal sin necesidad de carga.

Como ya te indicamos al principio, la fecha de venta de Xiaomi Mi Band 5 es el 23 de julio y su precio será 39,99 euros (si bien se podrá pre-comprar el día 20 por 34,99 euros). ¿Tienes pensado comprarla? ¿Quizá ya has comprado el modelo chino (con NFC)?, ¿Empleas algún modelo anterior? ¿Prefieres los relojes inteligentes?

