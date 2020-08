Novedades VOD 31/20: ‘Inés del alma mía’, la conquistadora de Chile

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y acaba de comenzar agosto y las vacaciones para muchos, así que nos decantamos por un viaje histórico -muy adornado, eso sí- a las indómitas tierras del actual Chile hace cinco siglos con la historia de Inés del alma mía. Pero hay mucho más.

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video se vuelve a llevar la cabecera de la sección una semana más y lo hace no con un lanzamiento original, pero sí con uno exclusivo, el de Inés del alma mía. No obstante, no es el único contenido propio que estrena la plataforma, que además rellena catálogo con un montón de películas y alguna serie, incluyendo clásicos como la saga de Rocky o la serie de 24 al completo, entre otros. ¡Atento a las negritas!

Si hace unos meses que Amazon Prime Video estrenaba una serie de Hernán Cortés contando la conquista de México, ahora le llega el turno a la conquista de Chile, en el que tuvo un papel destacado Inés del alma mía, la española Inés Suárez. La historia en este caso se basa en la novela de Isabel Allende, adaptada en formato coproducción española-chilena al cargo de Televisión Española, Boomerang TV y Chilevisión. Inés del alma mía partió hacia el Nuevo Mundo en busca de su marido y acabó espada en mano, liderando la conquista de Nueva Extremadura, el actual Chile.

Más contenidos exclusivos:

El último infiltrado (T1). «En 1985, el agente estadounidense de la DEA Enrique «Kiki» Camarena fue secuestrado, torturado y asesinado por los señores de la droga más infames de México. Treinta y cinco años después, tres antiguas fuentes internas del cartel comparten detalles inéditos.»

(T1). «En 1985, el agente estadounidense de la DEA Enrique «Kiki» Camarena fue secuestrado, torturado y asesinado por los señores de la droga más infames de México. Treinta y cinco años después, tres antiguas fuentes internas del cartel comparten detalles inéditos.» I Still Believe . «La verdadera historia de la vida de la megaestrella de la música cristiana Jeremy Camp. El extraordinario viaje de amor y pérdida de Jeremy demuestra que siempre hay esperanza en medio de la tragedia y que la fe puesta a prueba es la única fe que vale la pena compartir.»

. «La verdadera historia de la vida de la megaestrella de la música cristiana Jeremy Camp. El extraordinario viaje de amor y pérdida de Jeremy demuestra que siempre hay esperanza en medio de la tragedia y que la fe puesta a prueba es la única fe que vale la pena compartir.» Jessy y Nessy (T2). «Jessy Nessy es una serie sobre Jessy, una niña de curiosidad innata, y su mejor amigo, Nessy, un monstruo marino morado de cinco mil años y medio.»

Entra en catálogo:

24 (Serie completa)

(Serie completa) A Bocados

Abrázame (Towelhead)

Amigos por siempre

Contracorriente

Cosa de brujas

El ala oeste de la Casa Blanca (Serie completa)

(Serie completa) El Doctor Bocanegra (T1)

El lector de huesos

El nombre de la rosa

El país de las maravillas

El soldado de Dios

El soldado perdido

Fire and Rain

Ghadi

Ida

Interstellar

Jade

La caza (T1)

La espada invencible

La mujer de otro

La piedra sagrada

La profecía del juicio final

La última vez que vi París

La venganza de los Muñecos 4

Los diez locos mandamientos

Los que tocan el piano

Marisa en los Bosques

Más allá de la obsesión

Mientras estés conmigo

Mis hijos

Moisés, el Rey de Israel

My Blueberry Nights

No me llames Bigfoot

No quiero perderte nunca

Nueve bares

Paraíso

Pecado Original

Reunión de Navidad

Rivales

Rocky

Rocky Balboa

Rocky II

Rocky III

Rocky IV

Rocky V

Se acabó el pastel

Segundos fuera

Shark Academy (T2)

Soltera y madre en la vida

Suspiros de España (y Portugal)

Tango

Terremoto de hielo

The New Tomorrow (T1)

Tiempo después

Tremble and Obey (Tiembla y obedece)

Ultramarino sonoro

Un americano de Roma

V, los visitante (T1)

Viajo Sola

Wrong Night Stand

Netflix

Netflix recobra un poco el aliento y después de unas semanas en las que la mediocridad ha sido la tónica dominantes… todo sigue igual, pero algo más de brío y con un lanzamiento mucho más llamativo como es el de…

Ya está disponible en Netflix la segunda temporada de The Umbrella Academy, una de sus series de superhéroes basada en un cómic que peca de muchos de los pecados de otras series recientes de su categoría, pero cuenta a su favor con un material original de calidad como base, un estilo ligeramente más personal de lo normal y varias caras conocidas en su reparto, véase Ellen Page (Inception, X-Men) o Tom Hopper (Game of Thrones, Black Sails).

Para los más pequeños de la casa, Netflix se ha agenciado con los derechos de Latte y la piedra mágica, un largometraje de animación alemán que tampoco viene a reinventar la rueda, pero que es lo suficientemente cuco como para disfrutarlo en familia cualquier calurosa tarde de estas.

Más contenidos exclusivos:

Chicas buenas (T3). «Tres madres normales y corrientes planean atracar el supermercado de toda la vida para acabar con sus problemas de dinero y ser independientes de una vez por todas.»

(T3). «Tres madres normales y corrientes planean atracar el supermercado de toda la vida para acabar con sus problemas de dinero y ser independientes de una vez por todas.» Hater . «Un joven triunfa en el turbio mundo de las tácticas de desprestigio en las redes sociales. Poco después, ese veneno virtual tiene consecuencias en el mundo real.»

. «Un joven triunfa en el turbio mundo de las tácticas de desprestigio en las redes sociales. Poco después, ese veneno virtual tiene consecuencias en el mundo real.» Inside the World’s Toughest Prisons (T4). «Dos periodistas de investigación ingresan voluntariamente en las cárceles más peligrosas del mundo, donde la intimidación y la violencia imperan.»

(T4). «Dos periodistas de investigación ingresan voluntariamente en las cárceles más peligrosas del mundo, donde la intimidación y la violencia imperan.» Last Chance U (T5). «Deportistas de élite con pasados problemáticos acuden al fútbol universitario júnior en busca de una segunda oportunidad para enderezar sus vidas y cumplir sus sueños.»

(T5). «Deportistas de élite con pasados problemáticos acuden al fútbol universitario júnior en busca de una segunda oportunidad para enderezar sus vidas y cumplir sus sueños.» Los speedcubers . «Este documental narra la trayectoria y los extraordinarios giros de las vidas de Max Park y Feliks Zemdegs, campeones de cubo de Rubik.»

. «Este documental narra la trayectoria y los extraordinarios giros de las vidas de Max Park y Feliks Zemdegs, campeones de cubo de Rubik.» Sed de revancha (T1). «En un acto secreto de hábil venganza, cuatro compañeras de clase se alían para sacar a la luz las injusticias que se cometen en su colegio.»

(T1). «En un acto secreto de hábil venganza, cuatro compañeras de clase se alían para sacar a la luz las injusticias que se cometen en su colegio.» Solitaria es la noche . «Cuando un recién casado es asesinado, la investigación que inicia un policía se ve obstaculizada por su propia indecisión y los secretos de la familia del difunto.»

. «Cuando un recién casado es asesinado, la investigación que inicia un policía se ve obstaculizada por su propia indecisión y los secretos de la familia del difunto.» Solterísima . «No puede pasar sin las redes sociales, los noviazgos y su ex. Menos mal que su mejor amiga, una soltera empedernida, la anima a disfrutar de la vida sin compromisos.»

. «No puede pasar sin las redes sociales, los noviazgos y su ex. Menos mal que su mejor amiga, una soltera empedernida, la anima a disfrutar de la vida sin compromisos.» Sugar High . «En este spin-off de ‘Sugar Rush’, artistas reposteros con mucho talento compiten por un premio de 10.000 $ en dos rondas: dulces y esculturas de azúcar.»

. «En este spin-off de ‘Sugar Rush’, artistas reposteros con mucho talento compiten por un premio de 10.000 $ en dos rondas: dulces y esculturas de azúcar.» Sugar Rush (T3). «El tiempo es el ingrediente fundamental para estos equipos, que compiten a contrarreloj para cocinar los postres más deliciosos.»

(T3). «El tiempo es el ingrediente fundamental para estos equipos, que compiten a contrarreloj para cocinar los postres más deliciosos.» Transformers: Trilogía de la guerra por Cybertron (T1). «Autobots y Decepticons asolan su planeta mientras libran una horrible guerra. Entretanto, dos líderes legendarios emergen en la historia del origen de los Transformers.»

Entra en catálogo:

Destino de caballero

¿Dónde está el dinero?

Duplicity

El gato

El profesor chiflado II: La familia Klump

El renacer de una leyenda

Igor

Interstellar

Instinto básico

La ola

La tierra de los muertos vivientes

Los juegos del hambre

Los Thundermans (T1-T2)

Noche de fin de año

Retablo

Revolutionary Road

Somos los Miller

Star Trek: En la oscuridad

Terminator: Génesis

The Italian Job

Última sospecha

Voltron: El defensor legendario (T1-T8)

Disney+

Disney+ tira de fondo de armario para poder ofrecer algo, pero también estrena algo… algo diferente y en exclusiva para su plataforma de vídeo bajo demanda.

Black is King es sin duda un contenido diferente, porque se trata de una suerte de musical inspirado en El rey león, pero adaptado a las tribus africanas primigenias. Está escrito, dirigido y protagonizado por la diva del pop Beyoncé y si lo escrito no te ha aclarado nada, mejor ve el tráiler para hacerte una idea.

Nuevos capítulos:

Marvel’s Hero Project (T1)

One Day at Disney (T1)

The Incredible Dr. Pol (T4)

Entra en catálogo:

En busca del rey de los felinos

Enredados para siempre

Feast

Get a Horse

Historia de un reloj

La balada de Nessie

La cuna de los dioses

Lorenzo

King Fishers (T1)

Paperman

HBO

HBO, por su parte, solo viene con un documental bajo el brazo, algunas películas que te sonarán y un par de series.

Más contenidos exclusivos:

Stockton on My Mind. «La compleja historia del alcalde milenial Michael Tubbs, que creció entre la pobreza y la violencia y utilizó su experiencia para cambiar Stockton (California), su problemática ciudad natal.»

Nuevos capítulos:

Doom Patrol (T2)

Las luminarias (T1)

Perry Mason (T1)

Podría destruirte (T1)

Room 104 (T4)

Stargirl (T1)

Entra en catálogo:

Dando la nota – Aún más alto

Dignidad (T1)

Hairspray

Hora punta

Hora punta 2

Legión

¡Mamma Mia! La película

Moulin Rouge

Pequeña Miss Sunshine

Selena

The Flash (T6)

(T6) Tú la letra, yo la música

V de Vendetta

Vidago Palace (T1)

Apple TV+

De Apple TV+, como de costumbre, solo puedes esperar entre poco y nada.

Nuevos capítulos: