El Ryzen 9 4950X alcanza los 4,9 GHz en modo turbo

AMD presentará la arquitectura Zen 3 a finales de este mismo año, y todo parece indicar que el Ryzen 9 4950X será el próximo procesador tope de gama del gigante de Sunnyvale, un chip que mantendrá, en principio, la base MCM (módulo multi-chip) que vimos en los procesadores Ryzen serie 3000, basados en Zen 2.

Si esa información se confirma, el Ryzen 9 4950X repetirá una configuración de 16 núcleos y 32 hilos, repartidos en un total de dos chiplets de ocho núcleos cada uno fabricados en proceso de 7 nm, y acompañados de un chip I/O que debería mantener el proceso de 12 nm. Los cambios más importantes que traerá Zen 3 a nivel de arquitectura estarán centrados, en teoría, en el IPC.

Según los últimos datos que he podido ver en diferentes fuentes y medios la arquitectura Zen 3 podría mejorar hasta en un 20% el IPC frente a la arquitectura Zen 2. Si ponemos esto en perspectiva la conclusión es clara, en caso de que AMD alcance esa enorme mejora Intel quedará en una posición muy complicada, ya que el IPC de sus procesadores quedará por detrás del de que tendrían los Ryzen 4000, y habría una distancia tan grande que no podría salvarla ni con una subida de frecuencia «extrema».

Por si alguien se ha perdido os dejo un resumen rápido. El IPC se refiere a las instrucciones por ciclo de reloj y es un indicativo, junto a las frecuencias de trabajo, del rendimiento bruto de un procesador. Un procesador con un IPC mayor puede rendir mucho más que un procesador con un menor IPC y una mayor frecuencia de trabajo. Recordad, por ejemplo, la enorme diferencia que había entre un Core i7 6700 y un FX 8350, por poner un ejemplo fácil de entender.

Una muestra de ingeniería del Ryzen 9 4950X se acerca a los 5 GHz

Los procesadores basados en la arquitectura Zen 3 podrían ser mucho más potentes que los procesadores Core de Intel incluso funcionando a frecuencias mucho más bajas, siempre que se confirme esa subida del 20% del IPC, pero según una reciente filtración AMD está haciendo los deberes, y quiere llevar al límite las frecuencias de sus procesadores Ryzen 4000.

Desde VideoCardz nos cuentan que se han encontrado indicios de una muestra de ingeniería del Ryzen 9 4950X, configurado con 16 núcleos y 32 hilos, que es capaz de alcanzar una velocidad en modo turbo de 4,9 GHz. En modo normal trabaja a 3,7 GHz. Es importante tener en cuenta que el modo turbo se refiere al máximo de frecuencia con un único núcleo activo.

No tenemos claro qué frecuencias podría mantener ese chip trabajando con todos los núcleos activos, pero no es descabellado pensar en unos valores de 4,4 GHz o 4,5 GHz estables. Sí, seguiría estando por detrás de las frecuencias de hasta 5,2 GHz que alcanzan los procesadores Core serie 10 con overclock, pero si se confirma el aumento del IPC ese Ryzen 9 4950X sería mucho más potente que cualquier procesador actual, y esa diferencia de MHz no sería suficiente para recortar distancias.

Os recuerdo que los procesadores Zen 3 serán compatibles con las placas base B450 y superiores, aunque será necesario realizar una actualización de BIOS. Para montar los modelos más potentes, como ese Ryzen 9 4950X, necesitaremos modelos con un buen VRM y un sistema de refrigeración capaz de mantener las temperaturas bajo control.