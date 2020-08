¿Qué opinas del precio de las tarjetas gráficas

Durante los últimos años el precio de las tarjetas gráficas se ha disparado. Es cierto que con la llegada de cada nueva generación hemos visto saltos importantes de rendimiento, y que en algunos casos incluso se ha mejorado el valor que ofrecían ciertos modelos comparados con los de la generación anterior, pero la tendencia que adoptó NVIDIA con las RTX serie 20 generó una fuerte polémica, y mucho me temo que esa situación podría repetirse con las RTX serie 30.

Para que os hagáis una idea de lo que ha ocurrido os pongo un ejemplo sencillo. En 2012 podíamos comprar una GTX 680, una tarjeta gráfica tope de gama, por unos 499 euros sin mucho esfuerzo, un precio bastante razonable, ya que introdujo cambios importantes a nivel de arquitectura (supuso el abandono de los «hot shaders» y multiplicó por tres el conteo de shaders).

Con la llegada de la GTX 780 se produjo una importante subida de precios, ya que dicha tarjeta gráfica rondó en España los 650 euros, mientras que la GTX 780 Ti alcanzó, si no recuerdo mal, los 800 euros. Con el lanzamiento de las dos siguientes generaciones los precios se mantuvieron en unos niveles bastante similares, aunque hubo una pequeña tendencia al alza en el precio de las tarjetas gráficas más potentes.

Las RTX serie 20 elevaron el precio de las tarjetas gráficas a cuotas inimaginables

No exagero, vamos con un ejemplo. La GTX 1080 Ti llegó a España con un precio de 829 euros, mientras que la RTX 2080 Ti debutó con un precio de 1.259 euros. Hablamos de una subida de 430 euros, lo que significa que el actual tope de gama de NVIDIA es un 50% más cara que la anterior. En las gamas inferiores también hubo un incremento de precios notable frente a la generación anterior, que rondó entre los 100 y los 300 euros.

Con la llegada de las RTX serie 30 se espera que NVIDIA repita estrategia, es decir, que lance una generación de tarjetas gráficas que podrían convertirse en las más caras de la historia, un dudoso honor que tienen, ahora mismo, las RTX serie 20. No hay duda de que la potencia hay que pagarla, y que la innovación conlleva un coste que, obviamente, hay que rentabilizar, pero creo que nos estamos metiendo en un terreno pantanoso.

El precio de las tarjetas gráficas actuales me parece, salvo excepciones, demasiado elevado, y creo que lanzar una nueva generación gráfica en plena situación de pandemia con un precio superior al de la generación actual es, como mínimo, un movimiento poco acertado. No sé cuántos de vosotros estaríais dispuestos a invertir mil euros o más en una tarjeta gráfica, yo desde luego no.