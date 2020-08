Mensajes de Instagram, pronto a través de Facebook Messenger

Cualquier usuario de esta red social, sabe que los mensajes de Instagram no son, la verdad, su punto fuerte. No digo que estén mal y, es más, yo mismo los empleo de manera habitual para comunicarme con algunas personas. Son… bueno, pues una función básica, que cubre el expediente ofreciendo algo que es necesario en un servicio de este tipo, y a la que no le puedes reprochar nada salvo, quizá, que el día que la hicieron se habían quedado sin sal. Y sí, sí, sé que las hay peores, basta con mirar a Twitter. Al menos los mensajes de Instagram permiten emplear mensajes de voz… aunque solo sea desde la app para dispositivos, no desde su interfaz web.

Y esa es otra, las diferencias entre la web y las apps. Ayer mismo, sin ir más lejos, recibí un mensaje temporal. Por si no lo conoces, se trata de una función de los mensajes de Instagram por la que puedes enviar un texto, imagen, etc., que solo podrá ser visto una cantidad concreta de veces y por un determinado tiempo. El problema es que yo estaba manteniendo esa conversación desde PC por lo que, sí, efectivamente, no me quedó más remedio que pasarme al móvil para poder ver ese contenido, ya que ese tipo de mensajes no se pueden visualizar desde la interfaz web.

Es por eso que la noticia que publica hoy The Verge me provoca sentimientos encontrados. Hablo de que ya se ha empezado a desplegar, en las apps para iOS y Android, la opción de fusionar los mensajes de Instagram con Facebook Messenger. Un cambio que no debe sorprender a nadie, en realidad, salvo en todo caso por lo tardío que ha sido el movimiento por parte de Facebook de seguir extendiendo los tentáculos de Facebook Messenger por el resto de los servicios operados por la empresa, algo que ya hemos visto con su integración de la multiconferencia de vídeo en Whatsapp, y que en realidad lo que hace es integrar esta función de su messenger en Whatsapp.

Ahora bien, una cosa es que fuera algo predecible, que lo era, y otra muy distinta es el encaje que tendrá este cambio. Como he comentado antes, conozco a algunas personas con las que me comunico habitualmente a través de los mensajes de Instagram y, en su mayoría, no utilizan Facebook. Que sé que puede sonar a postura un tanto forzada, dado que Instagram pertenece a Facebook desde hace años, pero aún así puedo entender su postura, dado que Instagram no es, o al menos no parece, un servicio tan intrusivo como la red social.

Acabo de actualizar la app de Instagram a la última versión y, al menos para mí, esta función parece no estar aún disponible, por lo que se entiende que el despliegue estará siendo progresivo. Además, según las imágenes publicadas por The Verge, de momento la integración de los mensajes de Instagram en Facebook Messenger es opcional. El problema es que, sin saber nada en absoluto, sí que me preocupa que esa opcionalidad sea temporal, que tarde o temprano termine por forzarse a los usuarios a hacer dicho cambio. Y es que me temo que la respuesta de la comunidad podría no ser demasiado amable.

¿Y lo de los sentimientos encontrados que mencionaba al principio? Pues porque, a diferencia de otros servicios y funciones de comunicación, como los mensajes de Instagram, Facebook sí que parece haber hecho un importante esfuerzo por unificar la experiencia en todas las plataformas. Obviamente no pueden ofrecer exactamente las mismas funciones en PC que en smartphone, pero en general la experiencia es bastante más uniforme. Y aunque, y es sabido, no soy precisamente un fan de Facebook, tampoco me duele reconocer las cosas que hace bien.