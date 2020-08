El pasado mes de julio confirmamos el lanzamiento de FRITZ!OS 7.20, una nueva e importante puesta al día del conocido sistema operativo de AVM que, como sabrán muchos de nuestros lectores, está basado en Linux, y se integra a la perfección con los routers FRITZ!Box, y también con otros dispositivos, como los FRITZ!Repeater y FRITZ!Powerline.

Dicha actualización trae consigo más de cien mejoras que afectan al rendimiento, a la seguridad y a la estabilidad de nuestros dispositivos, así que merece la pena proceder a su instalación cuanto antes.

AVM nos ha asegurado en una nota de prensa que FRITZ!OS 7.20 está siendo objeto de un despliegue gradual, y que ya podemos descargarlo e instalarlo en los dispositivos FRITZ!Repeater y FRITZ!Powerline.

Dispositivos compatibles con AVM FRITZ!OS 7.20 y principales novedades

La actualización FRITZ!OS 7.20 de AVM es compatible con los siguientes dispositivos:

Routers: FRITZ!Box 7590, 7530.

Repetidores: FRITZ!Repeater 3000, 2400, 1200, 600 y 1750E.

Sistemas PLC: FRITZ!Powerline 1260E.

Por lo que por lo que respecta a las novedades más interesantes que trae esta nueva actualización podemos destacar, entre otras, el soporte del nuevo estándar WPA3, la posibilidad de configurar un punto de acceso Wi-Fi público protegido mediante transmisión de datos bajo cifrado de seguridad denominado «cifrado inalámbrico oportunista», muy útil para establecimientos públicos, comercios y negocios.

Esta actualización también trae el soporte de la banda de 160 MHz a los FRITZ!Repeater, introduce la tecnología Performance Mesh Steering, que mejora las conexiones inalámbricas con dispositivos móviles, multiplica la velocidad de las redes VPN por tres y verifica regularmente la calidad de la conexión de los dispositivos inalámbricos, dirigiéndolos automáticamente para que se conecten a la mejor banda inalámbrica o a los repetidores Mesh de la red local, de esa manera se asegura de que tenemos siempre la mejor conexión posible.

Si tienes activadas las actualizaciones automáticas y posees un dispositivo compatible no tienes que hacer nada más, pronto estarás disfrutando de todas las ventajas que ofrece FRITZ!OS 7.20, si es que no lo estás haciendo ya. En caso de que no tengas activadas las actualizaciones automáticas no te preocupes, puedes proceder a hacer una instalación manual.

Podrás encontrar más información sobre FRITZ!OS 7.20 de AVM a través de la web oficial de la compañía alemana.