Ha tardado, pero por fin está aquí, AMD ha confirmado el lanzamiento del chipset A520, una solución que, como sabrán nuestros lectores habituales, será utilizada para dar forma a placas base económicas con socket AM4 que serán compatibles con procesadores Zen 2 y con procesadores Zen 3.

Las primeras placas base equipadas con el chipset A520 de AMD todavía no han empezado a llegar al mercado, pero cabe esperar un auténtico aluvión de modelos a lo largo de las próximas semanas por parte de fabricantes de primer nivel como ASUS, GIGABYTE, MSI y ASRock, entre otros.

A nivel de prestaciones es innegable que AMD ha hecho los deberes. El chipset A520 queda, como es comprensible, por debajo del chipset B550, ya que carece, como podemos ver en la imagen, de soporte del estándar PCIE Gen4. También cuenta con menos opciones de conectividad, no permite instalar dos tarjetas gráficas y tampoco soporta overclock. Debo decir que estas dos últimas carencias no son nada especialmente grave, ya que los procesadores Ryzen 3000 vienen con un modo turbo muy ajustado, tanto que el overclock no tiene sentido, salvo en casos muy concretos, y las configuraciones multiGPU no ofrecen, a día de hoy, un valor aceptable.

Chipset A520: todo lo que necesitas para montar un PC a la última

Y con un presupuesto ajustado. Todavía no tenemos información concreta sobre los precios que tendrán las placas base equipadas con dicho chipset, pero echando un vistazo al precio que tienen los modelos basados en el chipset B550 está claro que deberían rondar, aproximadamente, entre los 40 y los 60 euros.

Como podemos ver en la imagen superior el chipset A520 ofrecen un conjunto de prestaciones muy bueno para la gama en la que se ubica, ya que permitirá montar sin problemas unidades SSD PCIE NVMe Gen 3 x4 y conectores USB Type-C a 5 Gbps y 10 Gbps. No está nada mal, sobre todo teniendo en cuenta que las placas base que utilizarán este chipset tienen asegurada una compatibilidad total con los procesadores Zen 2 actuales y con los futuros procesadores Zen 3.

Ya hemos podido echar un primer vistazo a las placas base con chipset A520 de ASRock y la verdad es que hemos quedado gratamente sorprendidos, ya que presentan una calidad de construcción muy buena con elementos de refrigeración pasiva en zonas clave y ofrecen un nivel de prestaciones por encima de lo que estamos acostumbrados a ver en placas base económicas, entre las que destacan las cuatro ranuras para módulos de memoria RAM, la integración de Wi-Fi 5 y las dos ranuras M.2.

Os recuerdo que los procesadores Zen 3 de AMD serán presentados en algún momento de septiembre u octubre, pero esto no quiere decir que vayan a estar disponibles en esa misma fecha. Lo más probable es que empiecen a llegar al mercado entre noviembre y diciembre de este mismo año, unas fechas que me parecen bastante acertadas, ya que encajan con dos de las etapas más importantes del año a nivel comercial, la fase previa a Navidad y la fase navideña.