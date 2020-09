Hace apenas una semana que conocimos por primera vez el LG Wing, el nuevo smartphone de la compañía china que, rompiendo con el planteamiento convencional de este tipo de dispositivos, se presenta bajo un diseño innovador de doble pantalla superpuesta con una rotación que nos permitirá utilizarlas de manera perpendicular, apuntando a ofrecernos una nueva serie de posibilidades fuera del alcance de los smartphones con doble pantalla vistos hasta la fecha.

Ahora, LG ha confirmado que se trata de su primer teléfono inteligente bajo su Proyecto Explorer, una nueva categoría móvil dirigida a «descubrir nuevas formas de interactuar con los dispositivos móviles, centrándose en las necesidades cambiantes y cambiantes de los consumidores de hoy y desafiando las normas de usuario establecidas«.

Confirmando de manera oficial su nombre, y aunque por el momento no se han adelantado sus especificaciones, según la mayoría de rumores se espera que el nuevo LG Wing cuente con la presencia de un procesador Qualcomm de la serie 7, pendiente de confirmar entre los Snapdragon 765 o 765G. Unos procesadores que, pese a no estar situados en la gama más alta del fabricante, no evitarían que este nuevo teléfono de doble pantalla alcanzase un precio por encima de los 1.000 euros.

Sin embargo, todavía existen algunas dudas sobre las verdaderas capacidades de este nuevo terminal, y es que más allá del propio hardware, hay que tener en cuenta que tanto el sistema operativo como las aplicaciones deberán ser compatibles con el mismo, un campo en el que, pese a la cada vez mayor presencia de teléfonos con doble pantalla, continúa algo estancado.

No obstante, la compañía ya ha anunciado que el próximo día 14 de septiembre dará a conocer nuevos detalles sobre los LG Wing a través de los canales oficiales de la marca en Youtube y Facebook, que se retransmitirá de manera abierta a partir de las 16:00 (horario de la península Española).