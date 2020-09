Crusader Kings 3, análisis: un reinado a través del tiempo

Una de las sagas insignia de la distribuidora sueca, famosa en el mundo de los videojuegos de estrategia, vuelve con Crusader Kings 3, una tercera entrega que había generado una gran expectativa y ciertos temores ya que, al ser un título muy querido por su público, muchos temían que esta secuela no lograse alcanzar sus expectativas.

Sin embargo, Paradox ha presentado no solo un digno sucesor de Crusader Kings 2, sino un título que resulta incluso superior en algunos aspectos, con una enorme cantidad de contenidos de base (superior al que se esperaba, aunque no por ello sin dejar pie a los DLC), y lo que posiblemente podríamos tildar ya como el mejor lanzamiento de la compañía hasta la fecha, no solo en visibilidad, sino en la calidad del producto presentado.



Más que un juego, todo un contexto histórico

Uno de los mayores puntos fuertes de Crusader Kings 3 es que, tanto si somos fans de los géneros de rol y estrategia tanto como si nos gusta la historia, contaremos con una enorme cantidad de contenidos y detalles con los que disfrutar ampliamente.

Y es nos transportaremos de pleno a la época medieval con la posibilidad de iniciar el juego en dos grandes épocas históricas: por un lado, en el año 867, durante la época carolingia y de las grandes incursiones vikingas; o bien comenzar en el 1066, durante la época de la guerra por el trono de Inglaterra, y unos pocos años antes de la declaración de las primeras cruzadas.

Por desgracia, en ambos casos el año de finalización del juego será el mismo, con un tope de continuidad que nos limitará al año 1453. Aunque cabe destacar que, pese a la buena evolución que podremos ver dentro del mismo, realmente resulta lógico no poder avanzar más allá de esta época histórica.

Y es que si 586 años te parecen pocos, siempre podrán volver a jugar “la misma partida”, ya que encontrarán una enorme cantidad de nuevas posibilidades que harán de cada juego una experiencia completamente diferente.

Hay que reconocer que con Crusader Kings, Paradox, consigue que las mecánicas del juego transmitan una recreación histórica muy buena y precisa sobre cómo funcionaba el mundo feudal medieval, y es que las extensiones de terreno no tienen tanto que ver con fronteras de países como con cuestiones puramente legales y derechos de propiedad de unos nobles sobre otros, y es por eso que el objetivo es el desarrollo de tu linaje y tu casa nobiliaria y maquinar para mantener a tus vasallos controlados y cercanos a ti.

El juego te pone en un contexto histórico recreado con una gran precisión dentro de las mecánicas del propio juego y te permite reescribir la historia mientras te la presenta de una forma correcta, convirtiendo a Crusader Kings 3 no solo en un videjuego sino en una herramienta de aprendizaje genial no solo para aprender historia, sino para entender como funcionaba el sistema feudal medival, los linajes y te da una perspectiva mucho más profunda a la hora de entender como se ha desarrollado la historia hasta nuestros días.

Un reinado a través del tiempo

Crusader Kings 3, al igual que el resto de grandes franquicias de Paradox, es un juego de estrategia de los llamados 4x (abreviación en inglés para los términos “Explore, Expand, Exploit, Exterminate”) y que se refiere a juegos de estrategia a gran escala que requieren de controlar una enorme cantidad de factores a tener en cuenta para el desarrollo de la partida. Crusader Kings sin embargo, se ha ganado su famas por ir un paso más allá, y es que no solo deberemos controlar nuestros dominios, sino que el punto fuerte del juego, es controlar a tu dinastía y tu corte.

Y es que normalmente otros títulos similares de la desarrolladora como Stellaris, Europa Universalis o Victoria, te dejan interactuar de algún modo con tu política interna y tus gobernantes, pero sueles ser un sujeto más pasivo. Frente a aquellos simuladores de como dirigir un imperio, la saga Crusader Kings se ha establecido un simulador sobre como hacer que tu dinastía llegue a lo más alto, sobreviva en el proceso, y sea capaz de mantenerse tras tu marcha, lo que da lugar a un enfoque estratégico mucho más extenso y diferente.

Muchos dicen que es como mezclar a Los Sims con Juego de Tronos, y la verdad es que aunque se trate de una comparativa graciosa, en cierto modo también resulta bastante aproximada.

Pararse a hablar de todos los parámetro y posibilidades sobre que puedes hacer y debes manejar y tener en cuenta a la hora de jugar sería imposible en un solo artículo. No obstante, el juego viene con un tutorial que explica bastante bien los fundamentos del juego y es posiblemente el mejor tutorial que Paradox he hecho nunca para uno de sus juegos, pero sigue siendo muy mejorable. Uno de los problemas de los juegos de Paradox es que aprendes a base de partidas fallidas, porque los tutoriales te enseñan las bases, pero no a desenvolverte en la jungla de las dinastías medievales y las conjuras.

A grandes rasgos podríamos decir que comienzas el juego con un personaje como si fuese un juego de rol, con sus habilidades y características de personalidad. Ese personaje es un noble que puede ser un Conde, un Duque, un Gran Duque, un Rey o un Emperador. Tu título nobiliario te dará mayor poder de control sobre otros nobles de menor rango y cuanto mayor sea tu título, más difícil será mantener tu control sobre tus dominios.

Además de esto, contarás con una serie de posesiones legales que son los territorios de tu reino que son propiedad tuya directa. Y es que no se puede jugar a Crusader Kings 3 con la mentalidad de que estás dirigiendo un imperio o un país como en otros juegos de estrategia. En Paradox eres una familia noble, una dinastía cuyo objetivo es mantener su poder, posesiones y linaje a lo largo de los tiempos, y tu forma de hacerlo es realizando conjuras, las cuales puedes realizar de forma directa o siendo tu mismo ingenioso para maniobrar de tal forma que consigas un resultado deseado.

¿Quiero a este noble cerca cuando tiene una mala opinión de mí? ¿Me conviene mejor asesinarlo a pesar de que sus dominios son una parte importante de mi reino? ¿Podría asesina al hijo de este noble rival para forzar que se rompa su alianza con otro noble, o para cortar su línea de sucesión? ¿puedo concertar un matrimonio entre un hijo y una hija de otro noble para formar una aliaza? En cuestión de ser retorcido para conspirar, en Crusader Kings 3, el cielo es el límite.

Además, el juego nunca te permite relajarte, pues cuando el personaje que estas jugando muere, jugarás como su heredero principal, pero no eres el único en la línea hereditaria, por lo que todos esos territorios y dominios que tenías tan bien atados y estables, de repente se encuentran ocupados todos tus hermanos u otros nobles que tenían derechos sobre ellos y que no necesariamente se llevan bien contigo, lo que suele traducirse en periodos de guerras civiles y cambios de títulos nobiliarios que te presentan nuevos retos que tener que afrontar durante tu nuevo reinado.

No quiere decir esto sin embargo que no tengas que ocuparte de nada más. La política exterior es tremendamente importante, también debes preocuparte por desarrollar tu reino, librar guerras con tus vecinos y manejar muy bien tus relaciones con el Papa (en caso de ser un rey católico).

Además, todo esto se ve potenciado por el hecho de que tenga un modo online que te permite crear partidas a las que pueden unirse una cantidad enorme de jugadores y cada uno jugar con el noble que le apetezca. No hay nada tan divertido (o destructor de amistades) como jugar con un grupo amplio de amigos en una dinámica de intrigas y conspiraciones tan profundas como las que se dan en Crusader Kings 3.

Una merecida renovación gráfica y de rendimiento

Normalmente no hay mucho que comentar con Paradox con respecto a los gráficos, pues suelen ser grandes tableros de terreno similares a los de Risk llenos de interfaces y ventanas y columnas de datos e información con botones que te permiten realizar acciones y los juegos consisten en grande hojas de cálculo que interactúan entre si en segundo plano.

Sin embargo, para sorpresa de mucha gente y sin hacer grandes cambios en ese modelo, Crusader Kings 3 se ve bonito. Los modelos 3d de los personajes están muy bien acabados, siendo sorprendente incluso lo bien que generan a los personajes para que se parezcan a sus progenitores o se note que sutilmente que son de la misma familia. Y es que el rendimiento del juego resulta bastante bueno sin la necesidad de recurrir a una configuración de PC demasiado potente, siendo capaz de molerlo sin problema con prácticamente cualquier ordenador medianamente actualizado.

Por último, los mapas se ven bastante pulcros, con una de las mejores interfaces que ha hecho Paradox nunca. Tampoco es que tuviesen que esforzarse mucho para hacer unas interfaces buenas, pero esto ha sido un reclamo de su base de fans desde hace años.

Actualmente ya podemos encontrar Crusader Kings 3 disponible a través de la propia web de Paradox así como otros distribuidores para formatos físicos en Amazon o digitales desde Steam, bajo un precio bastante asequible de 49,99 euros.