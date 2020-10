Amazon Audible llega a España

Nacida en 1997, Audible es, sin duda, una de las compañías pioneras en la apuesta por los audiolibros, un formato que genera atracción y rechazo a partes casi iguales, pero que con los años no ha dejado de ganar tracción y, por lo tanto, de crecer en audiencia. Y cabe esperar que la de este servicio experimente un importante crecimiento en nuestro país, ya que desde hoy mismo Audible ya está disponible en España, una llegada esperada por muchos desde hace ya bastante tiempo.

Audible llega a España, claro, de la mano de Amazon, empresa propietaria desde 2008, año en que la adquirió por 300 millones de dólares y la convirtió en filial, de modo que mantuviera su identidad propia, en vez de integrarla en el catálogo de servicios del gigante del comercio online. Y es algo que resultó un tanto sorprendente en su momento, puesto que por aquellos tiempos Amazon ya estaba dando los primeros pasos con Kindle (tanto el e-reader como la tienda de libros), por lo que muchos pensaron en que el catálogo de audiolibros de Audible se integraría en Kindle y la marca desaparecería.

No fue así, ni entonces ni a posteriori, y hoy Audible llega a España con un catálogo de más de 90.000 audiolibros, de los que 6.700 están grabados en castellano. Para tal fin, y además de con actores profesionales de doblaje, Amazon ha contado con bastantes voces muy reconocibles para algunas de las obras. Tal es el caso, por ejemplo, de Leonor Watling, que le da voz a los siete libros que componen la saga de Harry Potter, Juan Echanove narrando El corazón de las tinieblas, Michelle Jenner (¿hay algo que no haga bien esta mujer?) con Alicia en el país de las maravillas y José Coronado con las obras completas de Sherlock Holmes, entre otros.



No hay sorpresa con el precio, que será de 9,99 euros al mes. No obstante, Amazon ofrece un primer mes de prueba gratuito, que se extiende hasta tres a todos los suscriptores de Amazon Prime. Una medida muy inteligente, puesto que propicia que todas las personas con un cierto interés en los audiolibros, puedan probar este tipo de servicio. Además, y como también es común en las suscripciones de contenidos, no hay periodos de permanencia ni nada por el estilo, por lo que es posible probar Audible sin costes.

Merece la pena destacar la variedad del catálogo, y es que en este punto Amazon ha trabajado con varias editoriales como Planeta, RBA y SM España. Fruto de ello podremos encontrar obras de J.K. Rowling, sí, pero también de Miguel Delibes, pasando por Eduardo Mendoza. Además, la oferta de Audible se complementa con una colección de 25 podcasts exclusivos, en la que encontraremos desde las voces de los actores de la serie La que se avecina, narrando una nueva temporada, hasta Elsa Punset, pasando por Emilio Aragón, Najwa Nimri, Richard Vaughan y Ana Pastor, todos ellos abordando temáticas con las que están muy relacionados sus perfiles profesionales.

Reconozco que el formato de audiolibro nunca me ha terminado de atraer. No lo critico, ni mucho menos, me parece una opción muy válida para muchos casos y muchas personas. Y aún así, y más teniendo en cuenta que soy suscriptor de Amazon Prime, no negaré que tengo bastantes ganas de probar el servicio. Tanto es así que creo que ya hasta he escogido con qué título quiero empezar, y será rememorando la singladura del capitán Ahab con la voz de Josep María Pou. Y es que su voz narrando la trágica historia del capitán obsesionado con la gran ballena blanca me parece, a priori, un gran acierto.

Más información: Amazon Audible