La configuración inicial de Windows 10 podrá personalizarse para cada tipo de uso del PC, según vemos en una nueva función que Microsoft está probando en la última versión para Insiders, Build 20231.

El ecosistema del ordenador personal es amplísimo en hardware y software y la mayoría de usuarios usamos nuestras máquinas para múltiples tareas. Sin embargo, todos tenemos algún tipo de uso preferencial en el PC.

La idea al plantear la nueva configuración inicial de Windows 10 es esa. Ofrecer al usuario la capacidad de seleccionar su tipo de uso preferente del PC. El sistema operativo se adaptará a esa selección, ofrecerá opciones y herramientas dedicadas y en general, realizará distintas optimizaciones internas.

«Atendiendo a los comentarios recibidos, estamos explorando la posibilidad de agregar una página a la configuración de Windows (OOBE) para ayudar a comprender mejor cómo planea el usuario usar su dispositivo y ayudarlo a personalizar su dispositivo dado el uso previsto», explica el responsable de Windows Insider, Brandon LeBlanc.

Configuración inicial de Windows 10

Microsoft ofrecerá la nueva experiencia durante la instalación del sistema, con una pantalla opcional titulada ‘Personaliza tu dispositivo’ donde veremos seis categorías distintas a elegir.

Juegos: juega y descubre juegos, mantente al día con los nuevos lanzamientos.

Familia: conecta con toda la familia, edite la configuración de seguridad y asigne perfiles en el dispositivo.

Creatividad: haz que las ideas cobren vida, desde novelas y presentaciones hasta fotos y vídeos.

Tareas escolares: toma notas, escribe ensayos y colabora en proyectos.

Entretenimiento: ve vídeos, navega por la web y conecta a redes sociales.

Negocios: realiza un seguimiento de los gastos, administra clientes y gestiona tu negocio.

Microsoft no ha detallado el tipo de optimización y configuración que realizará en el sistema y si únicamente se tratará de incluir aplicaciones y características preinstaladas cercanas a cada tipo de uso. «Si eliges decirle a Microsoft cómo planeas usar tu dispositivo, personalizaremos sugerencias de herramientas y servicios durante la configuración del dispositivo y tu experiencia de bienvenida», explica Microsoft sin aclarar demasiado como funcionará.

También nos falta algún tipo de uso preferencial como podía ser el de desarrollador, donde se instalaría automáticamente la aplicación de virtualización Hyper-V, el subsistema de Windows para Linux y otras herramientas para programadores.

Suponemos que Microsoft se dará tiempo antes de decidir los tipos de uso que incluye y si definitivamente esta función se añade a las versiones estables de Windows. La característica estará a prueba para un grupo de Insiders y podrá accederse a ella al instalar nuevas versiones o usando la función de reinicio e instalación desde cero.

Esta configuración inicial de Windows 10 puede ser interesante para muchos usuarios que no saben o no quieren gestionar las características del sistema por sí mismos. Usuarios avanzados que quieran una mayor personalización la omitirán. Además, no siempre este tipo de perfiles automatizados funcionan en términos de rendimiento o control de uso.