Samsung se mofa de Apple y su «tardía» llegada a 5G

Seguro que entre la audiencia del evento de presentación del iPhone 12, se encontraban no pocos trabajadores de Samsung. Y visto el tweet publicado por la cuenta estadounidense del fabricante coreano, no me extrañaría nada que su community manager se encontrara entre dicha audiencia. Aunque también es posible que el tweet ya estuviera preparado de antemano, puesto que las dudas sobre si la nueva generación del iPhone tendría o no conectividad 5G han estado sobre la mesa hasta la misma presentación.

Además, si has visto la presentación, es probable que en un momento dado hayas tenido la sensación de que Apple había inventado 5G. No es que lo hayan afirmado, claro, pero si es la imagen que han proyectado. Y resulta un tanto llamativo, puesto que sí, 2020 es un año más que razonable para dar el salto a la nueva generación de redes móviles, pero no es que Apple pueda jactarse de ser precursora a este respecto. Y la cuenta de Samsung no ha desaprovechado la oportunidad de señalarlo.

Some people are just saying hi to speed now, we’ve been friends for a while. Get your Galaxy 5G device now. https://t.co/yNxIoxGt4h pic.twitter.com/bC1YOLe4gc — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) October 13, 2020

El texto del mensaje, traducido, es el siguiente: «Algunos están diciendo Hola! a la velocidad (en clara referencia al nombre del evento de Apple, Hi! Speed) ahora, nosotros ya somos amigos desde hace un tiempo. Consigue tu dispositivo Galaxy 5G ahora«, acompañado de un enlace a una página en la que es posible revisar la extensa lista de dispositivos de Samsung que ya son compatibles con las redes de nueva generación.

Aunque 5G es relativamente nuevo en el mercado, los dispositivos Samsung han tenido compatibilidad con las redes 5G desde que la serie Galaxy S20 se hizo oficial a principios de este año. Y no es que sea el único fabricante, ni que 5G sea patrimonio exclusivo de los teléfonos de gama alta. Hace unas semanas Google presentó sus Pixel 5 y Pixel 4a 5G, un gama media-alta y un gama media respectivamente, que también cuentan con conectividad 5G. Y eso por no hablar de dispositivos de gama media-baja y baja que también se conectan ya a estas redes.

No hay que tomarse estas cosas a mal, claro, es más, hasta se agradece ver que hay cierto humor en las relaciones entre tecnológicas, más aún si tenemos en cuenta la cantidad de veces que ambas compañías se han visto las caras en los tribunales. Y si bien Samsung llegó antes al mercado estadounidense, es indudable que Apple ha estado trabajando con los operadores para garantizar el despliegue de las redes 5G de cara al lanzamiento del iPhone 12. Cada compañía se anota un hito distinto.

¿Qué opinas tú de este tipo de mensajes? ¿Te hacen gracia o, por el contrario, piensas que están fuera de lugar?