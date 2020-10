Sega cumple 60 años, y lo celebra regalando Sonic 2

Hablar de Sega es hablar de un actor imprescindible de la historia de los videojuegos. En estos días, en los que ya ha comenzado la batalla entre PS5 y Xbox Series por ver quién se lleva el gato al agua en esta nueva generación, algunos recordamos con nostalgia tiempos pasados, en los que Microsoft todavía no había dado el salto al mundo de las consolas, Sony ya se estaba preparando para dar el salto y, por lo tanto, Sega era el único rival al que se enfrentaba la entonces todopoderosa Nintendo.

Llevándolo a lo personal, todavía recuerdo la ilusión con la que me gasté 19.995 pesetas en una Game Gear (con el Columns), y otras 5.000 pesetas en una «versión» del rompedor After Burner llamada G-Loc. Porque vale, la Game Boy era más barata y tenía más juegos, pero mi Sega Game Gear era en color y, con un adaptador adicional con dos antenas enormes, también servía para ver la tele en cualquier parte. Sí, lo pienso ahora y suena horrible, pero a ver, hablo de principios de los noventa…

Para otras personas Sega será Master System, o Mega Drive… puede que incluso Dreamcast (qué obra maestra de consola, que maravilla de catálogo y que fracaso comercial más triste). Y eso hablando de hardware, el mercado del que Sega se despidió precisamente con Dreamcast, porque si hablamos de juegos, basta con recordar que solo hubo un personaje de videojuego capaz de plantarle cara, en popularidad, al inefable Mario de Nintendo. Y hablo, por supuesto, de Sonic. Una dura competición que, eso sí, debemos recordar que terminó muy deportivamente, con ambos compartiendo un título.

Sesenta años de Sega

A nadie se le escapa, por lo tanto, que Sega es toda una veterana en esto de llenar nuestros ratos de ocio desde hace décadas, lo que quizá sorprenda a más de uno es cuánto tiempo llevan haciéndolo, puesto que la compañía japonesa está celebrando su 60 cumpleaños. Sesenta años que empezaron con la fiebre de las máquinas «tragaperras», que siguió con el desarrollo de algunos de los primeros videojuegos electrónicos de la historia (como Periscope a finales de los sesenta) y que vivió, entre los ochenta y principios de los 2.000, su época más dorada y, al tiempo, la más dolorosa.

Me refiero, claro, al periodo en el que se dedicó a las consolas y en el que, en algún momento, llegó a adelantar en ventas a Nintendo. Ocurrió con la Sega Mega Drive, una consola que no tuvo demasiado éxito en su mercado originario, Japón, pero que sí obtuvo un gran rendimiento en Europa y en Estados Unidos. Quiso la suerte que, de su mano, llegara también el erizo azul, y que, en conjunto con Game Gear, llegaran a preocupar a algunos directivos de Nintendo.

Todo esto es, hoy, historia antigua y, aunque historia tiene su encanto (más aún si la has vivido), no conviene quedarse anclado allí. Como decían Mecano «Ay qué pesado, qué pesado, siempre pensando en el pasado…», así que mejor miremos al presente, porque Sega sigue estando muy viva, sus cuentas, según afirmaban sus gestores, son envidiables y, como 60 años no se cumplen todos los años, han decidido celebrarlo en Steam, con algunas promociones interesantes y, ojo, regalando Sonic 2 por tiempo limitado.

Para los más nostálgicos, también han reducido sustancialmente el precio del pack SEGA Mega Drive and Genesis Classics, en el que podrás encontrar títulos como Altered Beast, Columns, Ecco the Dolphin, Golden Axe, Virtua Fighter… un total de 57 títulos clásicos de Mega Drive (Genesis al otro lado del charco) y que, durante unos días, costará solo 7,51 euros. También encontrarás juegos actuales a precios rebajados, y algunos goodies gratuitos pero que solo estarán disponibles por un tiempo limitado. Puedes revisar los mismos en este enlace. Y feliz cumpleaños, Sega, pero a ser posible deja de cumplir más, que al final me vas a hacer sentirme viejo.