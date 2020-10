Que tecnológicas rivales de Apple, como Samsung y Xiaomi, han decidido sacarle punta a todo lo que están haciendo últimamente los de Cupertino, es algo que cada día salta más a la vista. La primera muestra de ello la tuvimos con el tweet de la división estadounidense de Samsung sobre la «tardía» llegada de Apple a 5G, y posteriormente en las chanzas de ésta y de Xiaomi con respecto de la política de Apple de dejar de entregar un cargador con los nuevos iPhones. Una decisión tomada, según afirman, para cuidar el medio ambiente, pero que nos hace a muchos sospechar de otras motivaciones menos virtuosas.

Y ahora, en un anuncio que, si bien no señala a nadie, pero parece seguir la línea de señalar la reciente decisión de Apple, Xiaomi ha anunciado, mediante un tweet, que también se apunta a eso de reducir el consumo de plástico. Ahora bien, en su caso han optado por modificar el empaquetado de sus productos. Y según afirman en dicho mensaje no es un cambio baladí, puesto que el nuevo empaquetado, que debutará en Europa, supone una reducción del 60% del plástico que se empleaba en los mismos.

Una reducción, la efectuada por Xiaomi, que no se ha llevado pareja la pérdida del cargador, un elemento que, en no pocos casos, sí que resulta bastante necesario para los usuarios. Y que, además, conlleva un riesgo del que no se ha hablado demasiado, pero que mencionaré un poco más adelante. Y que esperemos que no cree escuela en el sector. Es más, invito a que guardemos todas las bromas hechas al respecto actualmente por el resto de fabricantes. Y es que, no sé, pero tengo la extraña sensación de que, con el tiempo, podrían volverse en su contra.

En cualquier caso, como mencionaba antes, la decisión de Apple de eliminar el cargador tiene una peligrosa consecuencia, que no sé si no han ponderado o, aún pese a haberlo hecho, han decidido no tener en cuenta. Me refiero al problema de seguridad que suponen los cargadores baratos, esos que se pueden adquirir en un bazar por menos de 10 euros y que, mucho me temo, se convertirán en la opción elegida por no pocos usuarios.

We unboxed the #Mi10TLite – Atlantic Blue variant 😎 You’ll get all the essentials, just with less plastic waste. Starting in Europe, we’ve committed to reducing plastic packaging by about 60%. 🌏 pic.twitter.com/ai1yq3YR92 — Xiaomi (@Xiaomi) October 20, 2020

Y no es este un problema de clasismo, ni muchísimo menos. Hay cargadores no oficiales excelentes, mejores incluso que los de Apple, Xiaomi, Samsung, etcétera, pero no son tan económicos como los que puedes comprar en tu bazar más cercano. ¿Y cuál es el problema de esos cargadores? Su calidad, sin duda. Esta publicación tiene ya unos años, pero su contenido sigue siendo bastante vigente (ayer mismo la compartí con unos amigos hablando sobre el problema de los cargadores de mala calidad). Te invito no ya a que la leas (que también, claro), sino a que busques la imagen que compara un cargador oficial de Apple con uno de bazar.

Las diferencias saltan a la vista con el cargador abierto, pero pasan desapercibidas para la mayoría. Así, con las consecuencias de esta decisión, el ciclo de vida de los dispositivos de Apple (o, como mínimo, de sus baterías) puede verse sustancialmente reducido. Y no sé, igual me equivoco, pero eso me parece particularmente negativo de cara al medio ambiente. En este sentido, por lo tanto, prefiero el camino tomado por Xiaomi que el de Apple.