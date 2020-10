Con la presentación del iPhone 12, Apple confirmó lo que venía siendo un secreto a voces: la desaparición de los EarPods y del cargador, dos elementos que hasta hace nada venían incluidos con la compra de cualquier iPhone. Al principio pensábamos que esta medida solo iba a afectar al iPhone 12, pero al final la compañía de la manzana lo extendió a todos los terminales que comercializa actualmente.

¿Qué quiere decir esto? Pues muy sencillo, que al comprar un iPhone SE, iPhone 11, iPhone Xr o iPhone 12 en cualquiera de sus variantes a través de la web oficial de Apple, o de un distribuidor autorizado, este ya no incluirá ni EarPods ni cargador, solo vendrá acompañado de un cable de carga Lightning a USB Type-C.

En su momento, Apple justificó esta decisión diciendo que era lo mejor para el medio ambiente y para el usuario, dado que la mayoría de los usuarios ya tienen auriculares y cargadores compatibles, y que seguir incluyendo ambos accesorios no resulta «imprescindible». Tiene su lógica, pero la verdad es que no es tan simple como parece. Los auriculares y los cargadores son dos accesorios que sufren un marcado desgaste con el uso y el paso del tiempo, y no siempre llegan en buen estado a una renovación de smartphone. Por otro lado, no todos los usuarios tienen modelos compatibles con el iPhone.

Reducir el impacto en el medio ambiente, crear un iPhone más «sostenible» reduciendo el embalaje. Suena bien, pero Apple no lo ha compensado reduciendo el precio de venta de sus iPhone, y al final es necesario seguir fabricando y utilizando embalajes para comercializar cargadores y EarPods que muchos de los usuarios que compren un nuevo iPhone acabarán necesitando igualmente.

Apple ha ejecutado una jugada maestra para vender más AirPods

Esa es la conclusión a la que ha llegado un informe de DigiTimes, una de las fuentes más conocidas dentro de la cadena de suministros de Taiwán, donde afirman que Apple ha dejado de incluir los EarPods con sus iPhone para dar un impulso a las ventas de los auriculares inalámbricos, y a los AirPods.

Para entender esta afirmación, debemos poner en contexto todo lo que rodea al ecosistema de productos de Apple. Hasta ahora, cuando un usuario compraba un iPhone, se llevaba un pack que incluía todo lo que necesitaba para disfrutarlo de forma efectiva. Ahora, con la supresión de los auriculares y del cargador, necesita llevar a cabo, como mínimo, una inversión de 44 euros.

Muchos usuarios no sentían la necesidad de comprar unos nuevos auriculares, se apañaban a la perfección con los EarPods incluidos con el iPhone, algo que, obviamente, hacia que estos no se planteasen invertir dinero para hacerse con unos AirPods. Con la eliminación de dichos auriculares, Apple está dando «un empujoncito» al usuario para que se haga con unos AirPods.

Si nos centramos en los ingresos de la compañía de la manzana, está claro que el iPhone sigue siendo su pilar central, pero no debemos olvidarnos del peso que tienen otras áreas, como los servicios y los periféricos. Los AirPods tuvieron una cuota de mercado del 35% durante el segundo trimestre de 2020, un dato que nos ayuda a entender la importancia que tiene este accesorio para la compañía de la manzana, y que da un poco más de contexto a todo lo que hemos dicho hasta ahora.

En mi caso, tengo un iPhone 8 Plus desde hace unos tres años, y en su momento le di mucho uso a los auriculares que traía de casa, y lo mismo hice con el cargador. Cuando compré dicho terminal, venía de un Galaxy S6, lo que significa que no tenía auriculares ni cargador compatibles con el iPhone 8 Plus. Si las medidas que ha establecido Apple hubiesen estado en vigor en aquel momento, habría tenido que gastar más dinero para comprar ambos accesorios.

Varios rumores aseguran que los grandes del sector smartphone van a seguir los pasos de Apple, y que es solo cuestión de tiempo hasta que todos los smartphones vengan sin accesorios, solo con el cable de carga. ¿Os parece una buena idea? Los comentarios son vuestros.